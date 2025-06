María Chivite se echa a llorar cuando le preguntan por Santos Cerdán: "Es mi amigo"

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha provocado la dimisión del hasta este jueves secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, no sólo lo señala como parte de una presunta organización criminal que cobraba mordidas por la adjudicación de obras públicas a dedo; sino que también lo sitúa como el primer eslabón de la trama habiendo iniciado el exdirigente socialista el cobro de comisiones desde el año 2015, cuando este era portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Navarra.

Es decir, que Santos Cerdán habría sido el cerebro de la trama —según el informe policial —uniéndose después Koldo García Izaguirre y el exministro socialista José Luis Ábalos, entre otros; y el inicio de la misma habría tenido lugar en el territorio que ahora gobierna María Chivite, compañera de partido de Cerdán, para después extenderse al resto del país cuando Cerdán llegó a la dirección nacional de los socialistas.

En este contexto, el escándalo afecta en mayor medida, si cabe, al PSN que dirige Chivite, que se ha mostrado muy afectada este jueves tras las informaciones que involucraban a Cerdán con el cobro de comisiones en una comparecencia convocada para ofrecer explicaciones sobre su relación con Cerdán. "Tengo que decir que no está siendo un día fácil", ha comenzado la presidenta navarra visiblemente emocionada antes de que se le quebrase la voz y se le escaparan las lágrimas.

Así rompía a llorar María Chivite a al hablar de Santos Cerdán: "No está siendo un día fácil" pic.twitter.com/GaTD2ugt4g — Libertad Digital (@libertaddigital) June 13, 2025

Así, la líder de los socialistas navarros ha proseguido con dificultad explicando que había leído el informe de la UCO "en diagonal" sin entrar al detalle en el mismo pero que lo que allí se explicaba sobre Cerdán "no se corresponde" con la persona que ella conoce. "No se corresponde a la persona con la que yo he compartido carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo", ha sentenciado la presidenta navarra.

Cerdán comenzó su carrera como concejal de una localidad navarra que no llega a los 4.000 habitantes en 1999 para después dar el salto a la política autonómica en 2014 recogiendo su acta en el Parlamento de Navarra, donde llegó a ejercer de portavoz de los socialistas. Entonces ya gozaba de cercanía con el líder de los socialistas; ya que este fue el encargado —según ese mismo informe— de amañar las primeras primarias del PSOE que ganó Pedro Sánchez, las de 2014, en las que se enfrentó a Eduardo Madina. Posteriormente, Cerdán pasó a la directiva nacional de los socialistas y, más tarde, a ser diputado en el Congreso.