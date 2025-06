El informe de la UCO sobre Santos Cerdán ha sacado a la luz toda una red de comisiones presuntamente ilegales por concesiones de obras públicas. Una red establecida desde la misma fecha de la llegada al poder de Pedro Sánchez. Pero ha desvelado que Santos Cerdán, ya en la época en la que supuestamente el PSOE había apartado a un lado a José Luis Ábalos, se encargó de colocar a otra amiga de la trama. La UCO cree que esta amiga era de Koldo García Izaguirre. Y lo que está claro es que fue enchufada en una empresa pública dependiente de ADIF, EMFESA.

"En otro orden de cosas, Koldo continuó reclamándole ayuda para él y su familia, alegando que si pagaban a Ábalos él se podría quedar con parte del importe. Asimismo, volvió a solicitar un trabajo para JOSEBA, ayuda para que se diera de alta a Patricia en alguna empresa sin que tuviera que ir a trabajar, e incluso que se contratase a una mujer llamada "Nicoleta" en alguna empresa u organismo de Valencia", señala la UCO.

La conversación

La conversación literal es la siguiente: K (Koldo): El, el jefe, como digo yo, porque yo sigo llamándole jefe, según cree él, se le deben 450. Si le das 300 va a decir que sí y se va a larg.., se va a quitar del medio. De esos 300 ¿vale?, en cuento se los des, porque va a ser a través mía, ¿vale?, yo me voy a quedar 100 y quito mi hipoteca. Necesito que mi hermano Joseba tenga algo y que mi gorda tenga algo, que es Patricia. Entonces, no sé cómo lo puedes hacer, o cómo me puedes ayudar en eso.

S (Santos): Mándame un mensaje para verlos y te y lo...

K: Yo algo buscaré porque me están ofreciendo cosas por ahí y demás, no tengo ningún problema en venir aquí 2 días, 2 noches, 3 noches y ya está. Luego te iba a pedir un favor ¿vale?, pero esto es un favor personal, porque esto es... Mira, Nicoleta ¿vale?

S: ¿Si?"

Un momento colosal de la conversación llega cuando Koldo no sólo pide a Cerdán colocar a Nicoleta. De pronto pasa a pedirle dinero para "quedar bien" con Pati. La UCO no identifica a "Pati". Eso sí, la mujer de Koldo se llama Patricia.

"K: Nicoleta, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula? No se lo he pedido a Jose eh, te lo pido a ti, de que le consigamos un trabajo a ella en Valencia, porque Jose…

K: Y luego, si tú a mí me puedes ayudar un poco con alguna tontería más, para quedar bien, porque Pati esté dada de alta sin ir a trabajar.

K: [...] Oye, es que yo no quiero saber nada, lo único que quiero es un trabajo para Pati, que cotice el tiempo que podamos, si quedan 2 años, 2 años de (Ininteligible), pero que cotice.

K: Mira a ver si puedes ayudar a Pati, ¿vale? Y a Nicole...

S: (Interrumpe) tú le miras lo de la empresa, dime oye, aquí o allí y da un toque. Más fácil".

La UCO explica: "En referencia a la contratación de Nicoleta Neacsu, cabe mencionar que finalmente habría sido contratada por EMFESA -empresa pública de ADIF- atendiendo a la conversación mantenida con KOLDO el 9 de septiembre de 2022. El investigado le reenvió un mensaje a Nicoleta Neacsu en el que le informaba que ya podía firmar el contrato. Menos de dos horas después, Nicoleta le remitió a Koldo una captura de un correo electrónico en el que se establecían las condiciones de dicho contrato".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.