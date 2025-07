La UCO prueba que el cargo clave en la valoración de obras públicas sospechosas ha sido respaldado por Óscar Puente

La UCO ha entrado de lleno en la adjudicación de las obras públicas sospechosas de amaño y de haberse convertido en el pago a cambio de una presunta red de financiación ilegal del PSOE. Y ha detectado una persona responsable del Informe de Valoración Técnico. Casualmente, se trata de obras que no presentaban nunca la mejor oferta económica -eran más caras que otras- pero que, justo por la valoración técnica lograban hacerse con las adjudicaciones, las mismas que aparecen en mensajes de la trama indicando a qué empresas tenían que ir esas obras. Pues bien, esa persona es una de las que Koldo exigió que siguieran en 2023 para poder mantener la trama de las obras y justo una de las que, efectivamente, han sido mantenidas en cargo público por Óscar Puente.

La UCO ya ha probado que Koldo García Izaguirre siguió con sus gestiones de obras públicas presuntamente amañadas tras la teórica salida de José Luis Ábalos. Y sus conversaciones mantenidas con Santos Cerdán revelan, como ya ha publicado Libertad Digital, que Koldo daba por hecho que con Óscar Puente como nuevo ministro de Transportes la estructura presuntamente corrupta se mantenía debido a la gran cercanía de Cerdán a él.

Permanencia en cargos públicos

Pues bien, las conversaciones interceptadas muestran que Koldo pidió que se mantuviera en sus cargos a dos personas. Lo hizo el 23 de noviembre de 2023, en pleno nombramiento de Puente como ministro. Uno de los cargos exigidos por Koldo fue mantenido como presidente de Adif por Puente y el otro se encuentra con rango de director en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes.

La UCO ha detectado una conversación en la que Koldo reclama la permanencia en cargos públicos de dos personas: "Para la consecución de obras, Ángel Contreras y Camino Arce no podían ayudarle en tanto en cuanto no supieran si finalmente ocuparían algún cargo de responsabilidad", señala Koldo. La frase literal es la siguiente: "Yo quiero que Camino o Ángel Contreras me ayuden… y no me pueden ayudar. Porque ahora mismo hasta que no se decida quién se queda y quién no se va (tose)". El contexto de la conversación no es otro que el de la solicitud de dos obras más por parte de Koldo porque había confirmado que le seguía la Justicia y se había dado cuenta de que Cerdán y el propio Pedro Sánchez ya no querían saber nada de él.

Y Camino Arce ha sido identificada como la persona que firmaba los Informes de Valoración Técnica que permitían adjudicar las obras. "Finalmente, el 30 de abril de 2019, Javier Herrero escribió a Koldo para comunicarle que habían hecho "bingo" en la obra de Asturias", dice uno de los mensajes recabados por la UCO. Herrero era el director general de carreteras, una cargo clave en esta historia. Pero había más: "A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se puede observar que el 30 de abril de 2019 se procedió a la apertura de ofertas de la licitación con expediente 12-O-4960.C; 54.1/18, publicada el 2 de enero de 2019, para el Proyecto de adaptación parcial de la segunda calzada de la Autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina (Asturias) del PK 0+600 al pk 5+490 y obras complementarias. Habiendo obtenido la puntuación técnica más alta (94,74/100)", pero "siendo la décima oferta más económica, resultó adjudicataria de este expediente la UTE conformada por Construcciones Pérez Jiménez y OPR por valor de 7.383.932,05 euros".

Y, la UCO puntualiza: "Informe de valoración técnica firmado el 26 de abril de 2019 por Camino Arce Blanco(Subdirectora General de Construcción) y Coral Collazos Ramos (Jefa de Área de Gestión y Control de Obras).

Y OPR no era una empresa cualquiera. Otro ejemplo: Úbeda: "En este subapartado se aborda un expediente de modificación en el cual el interlocutor de Koldo defendiendo los intereses de OPR fue directamente Fernando Merino y no los hermanos Fernández Menéndez. Este expediente se corresponde con el Proyecto Clave 12-J-3910.M2, modificado nº2 de la autovía A-32 (Linares-Albacete) y carretera N-322 (Córdoba-Valencia) en su tramo Úbeda-Torreperogil". La UCO añade que, "en este sentido, ha sido localizada una nota en uno de los dispositivos móviles propiedad de Koldo, con fecha 29 de marzo de 2019 la cual versaba "Úbeda a Torreberogil aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR".

Cortafuegos

El cinco de diciembre de ese 2023 -es decir, dos semanas después del nombramiento de Puente como ministro- surgió la confirmación de que el Gobierno nombraba a Ángel Contreras como nuevo presidente de Adif y Adif Alta Velocidad. Hasta ese momento Contreras ocupaba el cargo de director general de Conservación y Mantenimiento de Adif. Y ahora pasaba a ser nada menos que el máximo responsable. Justo el hombre que Koldo reclamó a Cerdán para que se lo dijera a Óscar Puente. No duró demasiado en su cargo: en septiembre de 2024 fue cesado. Y es que unos meses después el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, sí, el mismo Óscar Puente, se veía obligado a destituir a Contreras, con el objetivo teórico de "impulsar la gestión de la empresa", según afirmaron fuentes gubernamentales. Lo cierto es que la sombra del caso Koldo avanzaba y Puente prefirió generar un cortafuegos. Pero fue él quien lo nombró en el cargo.

El segundo cargo exigido por Koldo fue Camino Arce. Pues bien, se trata de Camino Arce Blanco, que era subdirectora General de Construcción en las fechas del caso y ahora es directora técnica y de desarrollo en SEITT, una empresa pública del Ministerio de Óscar Puente. En resumen, que también la mantuvo con cargo oficial.

