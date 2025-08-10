El Gobierno, al borde del precipicio: todos los ministros que están en la diana de la Justicia

El Gobierno de Pedro Sánchez no para de acumular casos de corrupción en su contra y la lista de ministros y personalidades dentro de la "organización criminal", tildado el PSOE así por la UCO, no para de crecer. En este bloque del Programa de Cuesta, Carlos Cuesta analiza uno a uno los ministros y personalidades que ya están señalados en los informes de la Guardia Civil ya los que están ya imputados.

De los más de 30 personas que ya están en el punto de mira de la Justicia, 19 son personas del núcleo más cercano y poderoso del Nº1, Pedro Sánchez. Sus dos número dos, su familia; ministros cercanos y presidentes de empresas públicas están cerca de caer.