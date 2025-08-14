El arzobispo de Oviedo tercia en la guerra con Vox y llama "moritos" a los musulmanes

Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, se ha desmarcado por completo de la nota de la Conferencia Episcopal sobre la polémica de la prohibición en Jumilla de las fiestas religiosas en el polideportivo municipal. El comunicado de los prelados se adhería explícitamente a la postura del Consejo Islámico de España y apelaba a la libertad religiosa reconocida como derecho humano y en la Constitución.

El arzobispo de Oviedo, en cambio, opina de manera muy diferente y así lo ha expresado en su cuenta de la red social X: "Extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos. ¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios? ¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para que nos sigan matando?".

El mensaje prueba que la nota de la Conferencia Episcopal carece de la unanimidad requerida en esta clase de comunicados. Hay al menos un disidente, el mitrado de Oviedo, con fama de conservador. Que haya tildado de "moritos" a los musulmanes ha desatado además una intensa polémica en redes sociales.

Extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos. ¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos q asesinan en ntras iglesias dentro de sus territorios? ¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para q nos sigan matando? — jesus sanz montes (@jsmofm) August 13, 2025

Este episodio se suma a la escalada de declaraciones y contra declaraciones iniciada por Santiago Abascal cuando aludió a los casos de pederastia en la Iglesia y a las subvenciones como explicación a la nota de la Conferencia Episcopal.

Por capítulos

Acto seguido irrumpió en escena el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, presidente a su vez de la conferencia que incluye a los obispados catalanes, quien tachó a Abascal de "xenófobo" y afirmó que "un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano".

Por si no había suficiente, la líder de Aliança Catalana y alcaldesa de la localidad gerundense de Ripoll, Sílvia Orriols, trató de abrirse paso en la polémica con consideraciones como esta sobre los obispos: "Que se pronuncien primero sobre los casos internos de pederastia, sobre la colaboración con regímenes dictatoriales, sobre el rechazo inadmisible a la comunidad homosexual y que luego nos den las lecciones que quieran a quienes confrontamos el avance islamista...".

También preguntaba Orriols si Planellas se había pronunciado "sobre las matanzas de cristianos a manos del islamismo en el continente africano o sobre la quema de iglesias y sinagogas en Europa a manos de los musulmanes".

El mensaje del disidente arzobispo Sanz aviva la polémica con argumentos similares a los empleados por dirigentes de Vox. El uso del término "moritos" le está acarreando fuertes críticas.