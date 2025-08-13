VOX y la Conferencia Episcopal Española

Si uno se entrega demasiado a una causa, corre el peligro de vaciarse. Cuidado con las exageraciones. Corren el peligro de dejar exhausto al que las practica. Sin embargo, tengo que reconocer que los defensores más radicales, y quizá también mejor informados, de VOX, revelan una gran imaginación política al mandarme el siguiente chiste:

Marruecos teme la llegada de VOX al Gobierno de España.

Gibraltar teme la llegada de VOX al Gobierno de España.

Los okupas temen la llegada de VOX al Gobierno de España.

Los inmigrantes ilegales temen la llegada de VOX al Gobierno de España.

Los sindicatos temen la llegada de VOX al Gobierno de España.

Los separatistas temen la llegada de VOX al Gobierno de España.

ETA (Bildu) teme la llegada de VOX al Gobierno de España.

Los de la Agenda 'veintemierdas' no quieren la llegada de VOX al poder.

Los delincuentes temen la llegada de VOX al poder.

Los apesebrados temen la llegada de VOX al poder.

El bipartidismo teme la llegada de VOX al poder.

Las ONGs temen la llegada de VOX al poder.

Las feminazis temen la llegada de VOX al poder.

La Industria Política –casi 500.000 políticos– teme la llegada de VOX al poder.

A los votantes cada día nos lo ponen más fácil.

A esta burla vera, este tomarse con humor, una situación de emergencia nacional, podría añadírsele el despiste monumental, por decirlo suavemente, de la Conferencia Episcopal de España (CEE) a la hora de descalificar a VOX como un partido político poco menos que demoníaco. Aparte de servirle en bandeja de plata un argumento más a estos irónicos defensores de VOX, creo que la CEE yerra en su crítica. Sé poco de la jerarquía de la Iglesia Católica española y lo poco que sé, cosa aún más grave, me cuesta expresarlo, pero creo que no van por buen camino. No es de recibo el insulto a ningún ser humano, pero menos todavía cuando está dirigido a un representante público, como es el caso de Abascal, ¿o acaso la CEE ha olvidado que Abascal es un dirigente político que representa al tercer partido de la nación en número de votos? Algunos jerarcas de la Iglesia, como el arzobispo de Tarragona, deberían hacérselo mirar.

Pero quitemos hierro a este problemita entre la CEE y VOX. No deberían preocuparse los seguidores de VOX por este rifirrafe. Estoy convencido de que si ellos llegaran al poder, cosa que no descarto en un breve plazo, las mismas autoridades eclesiásticas que hoy les insultan estarían encantadas en colaborar con ellos. Sé que lo dicho es duro, muy duro, pero mi percepción de la jerarquía de la Iglesia católica española va por ahí. Es un "hecho" que la iglesia católica española está sometida al poder temporal. Puede discutirse la radicalidad y universalidad de mi afirmación, pero el "acontecimiento" está ahí y nos concierne a todos los españoles. La CEE, expresado en otros términos, ha perdido la autoridad a la hora de emitir opiniones. Es la gran tragedia de la Iglesia. Ojalá la llegada de León XIV al papado introduzca un poco de sindéresis paulina en el seno de la CEE. Ojalá esta institución no confunda ser un buen "ciudadano cristiano", principal doctrina del cristianismo paulino, con "ser un cristiano al servicio del socialismo o del peperismo".