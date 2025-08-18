El Partido Popular apremia a Pedro Sánchez para que ponga a disposición de las Comunidades Autónomas los medios prometidos, y que llevan días pidiendo, y evite "cortinas de humo" proponiendo un pacto de Estado por la emergencia climática en plena ola de incendios. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha desvelado que el presidente del Gobierno ni siquiera se ha puesto en contacto con Alberto Núñez Feijóo para trasladarle su propuesta, que consideran inútil en estos momentos.

"Es como si viene un tsunami y propone un pacto por los océanos", ha dicho Muñoz en rueda de prensa en la sede del partido de la calle Génova, "los pactos de Estado no acaban con las llamas", ha recalcado.

"Lo que pretende es ideologizar, enfrentar y confrontar para hablar de esto en lugar de que hablemos de más medios", ha criticado, recordando que nos encontramos ante una situación excepcional que requiere de una mayor intervención del Ejército.

Según ha explicado, los efectivos de la UME están desplegados en su totalidad, de ahí la necesidad de poner más efectivos de las Fuerzas Armadas a disposición de los españoles para extinguir el fuego y llevar a cabo labores logísticas. En este sentido, ha explicado que declarar el nivel 3 de emergencia no implicaría una mayor coordinación ni más efectivos, es decir, no habría ningún cambio con respecto a los operativos puestos ya en marcha en este momento.

Muñoz ha criticado que los ministros del Gobierno se contradigan en sus declaraciones sobre los medios que actúan en los incendios, al tiempo que el presidente seguía de vacaciones y no suspendió sus descanso en La Mareta hasta una semana después de que comenzara la catástrofe que afecta al oeste del país. "A lo que se dedica Óscar Puente es a enfangar y embarrar", ha dicho, criticando que esté "tumbado en la playa con un mojito en la mano" mientras critica al PP desde el "desconocimiento".

La disputa política

La portavoz parlamentaria del PP ha recordado que los aviones para extinguir fuegos, que han sido renovados recientemente por el Gobierno, tienen menor capacidad para recoger agua, lo que empeora la labor para apagar los fuegos, y ha hablado de una situación "excepcional", ya que el 90% de los incendios se deben a "la acción del hombre", y la simultaneidad de los focos en distintos puntos, unido a las condiciones climáticas, dificulta la extinción. A ello se suma el abandono del campo, ha explicado.

Preguntada por la confrontación política a cuenta de la responsabilidad sobre la extinción de los incendios y las competencias autonómicas y estatales, Muñoz ha reprochado al Gobierno central estar volcado en culpar al PP sin hacer nada para ayudar a los españoles. "Entiendo que la gente esté asqueada", ha criticado, "No hay tragedia en la que el Gobierno no se sitúe en el oportunismo político", ha dicho. Y ha recordado que "el mejor pacto de Estado serían unos Presupuestos Generales del Estado".

"Es terrible, basta de tacticismo político", ha reclamado, después de que varios miembros del Ejecutivo hayan responsabilizado al PP de lo ocurrido, tanto por la prevención de incendios como ahora por las labores de extinción, a pesar de que el propio Pedro Sánchez prometió ayer más medios, en respuesta a la petición hecha por las regiones en las que gobiernan los populares.