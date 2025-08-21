El "calvario" del abad de Montserrat en la Universitat Catalana d'Estiu por haber invitado a los Reyes

Manel Gasch, el abad de Montserrat, ha recibido este jueves el premio Canigó de la Universitat Catalana d'Estiu, un galardón con el que se pretende reconocer la catalanidad del premiado, en este caso el Monasterio de Montserrat, no su actual abad. Y es que Gasch se ha convertido en la última oveja negra del independentismo. De modo que la entrega del galardón se ha producido en medio de una protesta silenciosa pasivo agresiva, la exhibición de un cartel con la leyenda "Catalunya no té rei" (Cataluña no tiene rey).

El delito de Gasch fue invitar a los Reyes al Monasterio de Montserrat con ocasión del milenario del cenobio. Con esa invitación, Gasch rompía la orden de boicotear al Rey y hacerle el vacío decretada por la Generalidad de Quim Torra a instancias del prófugo Puigdemont. La consigna de despreciar a la Corona fue seguida por el Ayuntamiento de Colau. El ritual consistía en no saludar al Rey en público pero cenar o departir con él tranquilamente en actos inaugurales de ferias y eventos. Cierto es que también había autoridades que no acudían a los actos con presencia Real.

El abad de Montserrat se salió del redil con una invitación a la Casa Real que pilló con el paso cambiado a las fuerzas vivas del independentismo. La visita de los Reyes a Montserrat el pasado mes de junio causó una auténtica conmoción en el separatismo. La protesta convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) fue un auténtico fiasco. El medio centenar de independentistas que se dio cita para abuchear al Rey topó con un muro de los Mossos. Lo mismo sucedería pocos días después, cuando la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona en el Teatro del Liceo de Barcelona.

Rull y Planellas, contra la oveja negra

Gasch no ha hecho referencia en sus palabras de agradecimiento a esos hechos. Se ha limitado a pronunciar un breve discurso sobre la importancia de la Universitat Catalana d'Estiu. Ha tenido que soportar, eso sí, los aires de suficiencia y las sutiles reprimendas de dos notorios personajes catalanes, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, quien cobró fama hace pocos días por insultar a Santiago Abascal a cuenta de la polémica sobre la fiesta islámica del cordero en la localidad murciana de Jumilla.

En su intervención en el acto, Planellas ha glosado el carácter de Montserrat como "centro de resistencia cultural y de defensa de la lengua, la cultura y los valores cristianos que nos definen como pueblo". "Hay que mantener esa llama encendida", ha añadido, según el medio digital independentista Vilaweb.

"En Montserrat se ha ayudado a construir una identidad colectiva de marcado carácter espiritual, comunitario y creyente que integra la lengua, el compromiso social y nacional que nace del compromiso evangélico. Montserrat habla y ora en catalán", ha dicho Planellas y publica dicho medio.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha dejado clara su contrariedad por la invitación a los Reyes, que ha tachado de "contradicción" con los valores que el separatismo atribuye al Monasterio de Montserrat, regido por los benedictinos que también están al cargo del Valle de los Caídos.