El PSOE de los burdeles del suegro de Sánchez reta al PP a aclarar si está "a favor de los puteros"

Hay que tener cuajo. Y no poco. El PSOE, con una colección de casos propios ligados a la prostitución, se permite ahora el lujo de retar al Partido Popular a posicionarse sobre la abolición de la prostitución y la persecución de los puteros. "¿De verdad el Partido Popular no está en contra de esos hombres que paran en las carreteras para prostituir a las mujeres? Que salgan y que lo digan públicamente", ha desafiado la secretaria de Igualdad de los socialistas, Pilar Bernabé, durante las jornadas "Adelante con feminismo", celebradas en el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón.

"Si tienen tanta valentía y tanta fortaleza que exhiben cuando llaman pirómanas a nuestras compañeras que llevan semanas sin dormir, con ese moreno perfecto al salir de los toros, que tengan también el valor de decir que están a favor de los puteros", ha añadido en referencia al vicesecretario del PP, Elías Bendodo.

"La Carlota se enrolla que te cagas", decía el exministro José Luis Ábalos a su exasesor, Koldo, en una conversación telefónica en la que hablan de mujeres como si fuesen cromos. El propio Koldo pedía en otra conversación "una cubanita" para el fin de semana. Sin olvidar que Pedro Sánchez se lucró de los prostíbulos de su suegro o las lamentables fotos de la trama Tito Berni con droga y prostitutas.

Al acto feminista también ha acudido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que, como si su partido estuviera libre de polvo y paja, no ha tenido reparos en reivindicar el compromiso del PSOE para abolir la prostitución "a pesar de la resistencia de algunos grupos políticos". "No hay ninguna duda en relación con esto. ¿O es que acaso a alguna de nosotras le gustaría que su hermana, que su hija, ejercieran?", ha planteado.

"No, coño, son listas"

Montero también ha reivindicado el protagonismo de las mujeres en la "primera línea" de la política, desde los gobiernos municipales y autonómicos hasta el Gobierno de España porque, en su opinión, además de "trabajadoras" son "listas" y quieren "mandar".

"Muchas veces, además de ser trabajadoras, somos listas. Tenemos neuronas, talento, capacidad y queremos mandar. Parecería que el único atributo al que tenemos que dar las gracias que se nos reconozca es que es muy trabajadora, es que se toma muy en serio los temas. No, coño, son listas", ha defendido Montero