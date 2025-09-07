Sánchez atrapado: la cloaca llega hasta el presidente

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha recriminado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez sus ataques a la justicia de los últimos días: "Estas descalificaciones son impropias de un estado de derecho".

Perelló ha afeado durante su intervención los ataques a los jueces efectuados en los últimos días por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez o el ministro de Justicia Félix Bolaños, presente en el acto: "Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces".