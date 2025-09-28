Begoña Gómez, procesada por malversación

Juan Carlos Peinado, ha iniciado el procedimiento para que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín se sienten en el banquillo de los acusados ante un jurado popular por un delito de malversación de caudales públicos.

De todos los delitos que la Justicia está investigando a la mujer de Sánchez, en esta vista, solo se juzgará el delito de malversación. Quedan cuatro delitos más a los que Begoña Gómez se enfrentará y en los que varios ministros y su marido podrían estar implicados.