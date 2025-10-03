España, como Hungría o Eslovaquia: una misión europea investigará los ataques al Estado de derecho

Una delegación europea visitará España a principios del próximo año para investigar los ataques del Gobierno al Estado de derecho. Se trata de una decisión adoptada el pasado miércoles en la Comisión LIBE (Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) del Parlamento Europeo, tal y como ha avanzado El Confidencial y ha podido confirmar Libertad Digital.

Solo Hungría y Eslovaquia han recibido la visita de este grupo de trabajo en la presente legislatura, lo que da cuenta de hasta qué punto España preocupa a la Comisión Europea, como ha informado en reiteradas ocasiones este periódico. En el caso de Eslovaquia, la CE concluyó que se estaba vulnerado la separación de poderes por el señalamiento a jueces y el ataque a periodistas.

Una situación muy similar a la que se vive en España, por lo que el país se expone a recibir el mismo dictamen, y con ello a las sanciones de Europa. La decisión de visitar nuestro país se ha tomado después de las constantes denuncias hechas por las asociaciones de jueces y la oposición de PP y Vox.

La misión analizará la situación de la Fiscalía, cuyo fiscal general, Álvaro García Ortiz, está imputado. Europa ya ha alertado en varias ocasiones de la falta de independencia de esta institución, cuya designación exige reformar. También se estudiará la reforma del modelo de elección del CGPJ, que sigue pendiente de ser modificado pese al acuerdo suscrito con el PP, vía mediación europea; y la Ley Bolaños, contra la que han alertado jueces y fiscales, yendo incluso a la huelga.

El presidente de la Comisión LIBE, Javier Zarzalejos, ha explicado que la Comisión LIBE ha analizado diversas reformas legislativas llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez que han resultado producir "un peor marco jurídico de lucha contra la corrupción, en menos garantías para la independencia judicial y en una situación que realmente no se corresponde con un país que debería ser puntero en el respeto estricto a los condicionamientos y a las exigencias del Estado de derecho".

La Ley de Amnistía, muy cuestionada

En Bruselas saltó la voz de alarma sobre la situación de España con la Ley de Amnistía, sobre la que debe pronunciarse el TJUE, que según fuentes jurídicas del caso consultadas por Libertad Digital, podría emitir sentencia a principios de 2026, precisamente cuando se producirá la visita de la delegación europea. En noviembre está previsto que se pronuncie el abogado general de la UE, lo que dará bastantes pistas sobre la opinión europea de la norma.

La CE ya emitió un informe demoledor contra la amnistía, pendiente también del fallo en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, que debe decidir sobre el recurso de amparo presentado por el prófugo Carles Puigdemont. Dados los informes negativos de Europa, como el de la Comisión de Venecia, Conde-Pumpido podría optar por esperar al pronunciamiento del TJUE para evitar un choque institucional a todos los niveles.