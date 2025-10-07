El PP ha forzado este martes una votación en la Comisión Constitucional del Congreso para que los grupos parlamentarios se posicionen sobre el motivo exacto de la Ley de Amnistía, que, según el Gobierno presidido por Pedro Sánchez se redactó en busca de la "convivencia o reconciliación" con Cataluña y con el objetivo de paliar la crispación posterior al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 llevado a cabo por la Generalitat de Cataluña de Carles Puigdemont. Sin embargo, según el PP, esta solo sirvió como "trueque o contraprestación política" para que Junts apoyase la investidura de Sánchez tras los comicios generales de 2023.

En este contexto, la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha expuesto "la única verdad" sobre la motivación de la norma en la comisión, en la que ha desmantelado lo que, a su juicio, son mentiras de los socialistas sobre la ley. Esta fue tachada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como una norma redactada con el único objetivo de garantizar "la impunidad de actores políticos específicos".

En este marco, la vicesecretaria del PP ha destacado la necesidad de que quede patente el verdadero motivo de la ley en la Cámara baja porque "sin verdad no hay democracia" y ha recogido las declaraciones de los diferentes dirigentes de Junts que aseguraban haber participado en la redacción; entre ellos, el diputado Josep Pallés y el condenado a 12 años de prisión por su participación en el referéndum Jordi Turull.

Además, ha hecho referencia a la declaración del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán ante el Supremo por su vinculación en el caso Koldo, en la que el exdirigente del PSOE reconoció que "se encargó de negociar la ley con Puigdemont y que lo hizo porque era esencial para la investidura".

Qué sería de Bolaños sin Franco

"La Ley de Amnistía no nació para reconciliar a los catalanes, ni mucho menos para unir a los españoles", ha afirmado Álvarez de Toledo durante su ponencia, en la que ha aprovechado para recalcar que el PP ha preguntado en repetidas ocasiones al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la motivación de la norma y que él ha tachado a los populares de "ultras" y de "fachas". "¿Qué sería de Bolaños sin Francisco Franco?", se ha cuestionado la diputada del PP ironizando con las respuestas del dirigente socialista.

Asimismo, Álvarez de Toledo ha preguntado a la bancada socialista qué criterios jurídicos han usado desde el PSOE para considerar "claramente inconstitucional" la amnistía antes del 23 de julio de 2023 "e impecablemente constitucional después". Por ello, Álvarez de Toledo ha reiterado la "agresión al principio de igualdad" que supone la norma y ha pedido el voto favorable a Junts en la Proposición No de Ley (PNL) a propuesta del PP por la que el Congreso reconocería que la verdadera motivación para aprobar la ley era mantener a Sánchez en La Moncloa. "Es una autoamnistía", ha apostillado.

Por su parte, el diputado de Junts Josep Pallés ha reconocido que su formación es "responsable" de la redacción de la ley. "No puede ser de otra manera", ha asegurado el dirigente de la formación de Puigdemont, que ha recordado que la norma necesitó "una segunda vuelta" para contar con el visto bueno de aquellos que se iban a beneficiar de la propia norma. Aun así, Junts ha votado en contra de la PNL y el Congreso ha desestimado vincular la norma a la investidura de Sánchez.