Marroquíes celebran la regularización masiva del Gobierno: "Viva Pedro Sánchez, mi familia quiere venir a España"

Libertad Digital se ha trasladado hasta el consulado de Marruecos en Madrid para conocer de primera mano la opinión de la comunidad vecina respecto al pacto entre Pedro Sánchez y Podemos por el cual se van a regular a más de medio millón de inmigrantes sin papeles. La mayoría de estos marroquíes considera a Pedro Sánchez como "el mejor presidente para los extranjeros" y ven con muy buenos ojos la medida del Gobierno. Muchos de los que estaban en el consulado, ya regularizados, no sabían hablar español. Además, Libertad Digital no ha podido hablar con ninguna mujer marroquí, ya que todas las presentes en el consulado iban acompañadas de su marido, que no les ha dejado hablar.

Según ha podido saber este diario, la cola para acceder al Consulado de Marruecos en Madrid es mayor en los últimos días después del anuncio de Sánchez. Decenas de familias esperaban en la calle su turno para entrar al edificio situado en la calle Leizarán, 31, en Chamartín. Muchos de los presentes querían gestionar documentos como los pasaportes o distintos certificados. Entre ellos, un marroquí que no lleva en España ni un año y va a casarse en territorio nacional.

"Muchas gracias Pedro Sánchez, está bien la medida de los papeles. Mi familia quiere venir a España, mis padres, incluso hasta mis primos...", reconoce un marroquí al micrófono de Libertad Digital. Esto no es más que la consecuencia del efecto llamada del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Está bien, me parece buen presidente, creo que es el mejor presidente que pueden tener los inmigrantes en España, veo bien que hayan acelerado el proceso para la regularización". "Está bien para la gente que está trabajando sin papeles, le conviene al Gobierno", añade otro marroquí a Libertad Digital. En este sentido, varios de estos marroquíes reconocen haber trabajado duro en invernaderos y en negro.

"Hay mucha mafia para reservar las citas"

Otro hombre del país vecino iba a por sus papeles para casarse aquí y lleva en España desde mayo de 2025. "Me gusta Pedro Sánchez porque en España tenemos a un presidente que respeta a la gente". Además ha apuntado a que es muy complicado conseguir una cita, "hay mucha mafia". Y es que, como han informado varios medios, mafias están reservando las citas para luego revenderlas a inmigrantes que las necesitan.

Un marroquí, el cual, no ha querido ser grabado por evitar represalias de sus compatriotas marroquíes, ha denunciado la situación de los menas en España. Ha dicho que es una "vergüenza" lo que están haciendo aquí los menas y ha apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene intención de devolverlos a su país. Y ha dicho que a los delincuentes extranjeros habría que "expulsarlos" del país. No le parece bien que se vaya a regular a todo el mundo porque los delincuentes les dejan en mal lugar. Y ha dicho que está intentando traer a su hermano.

Además, este diario ha hablado con un par de menas a las puertas del consulado: "Viva España y viva Pedro Sánchez. Es el mejor presidente, está ayudando a la gente que no tiene papeles. Estuve en un centro de menas dos años, mis padres están en Marruecos y allí nos arreglaban los papeles". Por otro lado, ha señalado que eran muchos en el centro. "Ha ido entrando mucha más gente de Marruecos, de Argelia...". Sobre los beneficios que tenían, ha reconocido que "si te portas bien te dan 15 euros cada semana en el centro. Tenemos teléfonos propios para hablar con nuestra familia."