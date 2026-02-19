Bolaños llama "señoritos ultraderechistas" a quienes critican que el Gobierno ignore la Cuaresma

No extraña a nadie que el Gobierno de Pedro Sánchez preste más atención al islam que a la comunidad cristiana que, según los últimos datos del INE representa más de un 50% de la población española. Desde ayer, dio comienzo la Cuaresma, tiempo de conversión, oración, ayuno y caridad para los fieles, que este año dura desde el 18 de febrero de 2026 hasta el 2 de abril, enfocada en la reflexión espiritual y la preparación para la Pascua.

Sin embargo, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por el socialista Félix Bolaños, publicó en sus redes sociales felicitaciones por el inicio del Ramadán, la festividad musulmana del ayuno que comenzó la noche del martes, sin mencionar la Cuaresma ni el Miércoles de Ceniza.

La respuesta de Bolaños

En la mañana del jueves, Bolaños utilizó la red social X para responder a quienes censuraron la omisión de la Cuaresma, acusándolos de "racismo y odio". En su mensaje escribió: "Queridos señoritos ultraderechistas: Cada año, este ministerio felicita la Pascua, que es el fin de la cuaresma. Igual que la Navidad, otra gran festividad católica. Nuestro respeto es el mismo. Vuestro racismo y odio también lo es".

Queridos señoros ultraderechistas: Cada año, este ministerio felicita la Pascua, que es el fin de la cuaresma. Igual que la Navidad, otra gran festividad católica. Nuestro respeto es el mismo. Vuestro racismo y odio también lo es. pic.twitter.com/t49BrRMroK — Félix Bolaños (@felixbolanosg) February 18, 2026

El mensaje ha sido acompañado de capturas de pantalla que mostraban cómo el Ministerio felicita la Pascua a católicos y protestantes, así como el Pesaj, la celebración judía, dejando claro su postura de aparente equidad entre religiones.

Con el Miércoles de Ceniza comenzamos la Cuaresma, tiempo que los católicos dedicamos a la oración y la reflexión. Que este camino nos ayude a servir y escuchar mejor a los demás, fortalecer nuestra fe y, como dice el @Pontifex_es, contribuir a la civilización del amor. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) February 18, 2026

Mientras el Gobierno centra su atención en el Ramadán, otras autoridades sí han reconocido el inicio de la Cuaresma. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, publicó un mensaje que destacó la importancia del Miércoles de Ceniza: "Con el Miércoles de Ceniza comenzamos la Cuaresma, tiempo que los católicos dedicamos a la oración y la reflexión. Que este camino nos ayude a servir y escuchar mejor a los demás, fortalecer nuestra fe y, como dice el Papa, contribuir a la civilización del amor".