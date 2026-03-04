El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una declaración institucional este miércoles 4 de marzo en la que valoró los últimos acontecimientos internacionales tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y las amenazas del presidente estadounidense.

Después de la escalada de violencia en Oriente Próximo, España rechazó que Estados Unidos utilizara las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón. Por su parte, Donald Trump respondió amenazando con un "embargo" a España y con un posible corte de las relaciones comerciales.

Asimismo, el Ejecutivo de Sánchez replicó que, si Washington decidía romper los vínculos comerciales, debía hacerlo respetando la voluntad de las empresas privadas y los acuerdos firmados con el conjunto de la Unión Europea.