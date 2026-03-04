El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una declaración institucional este miércoles 4 de marzo en la que valoró los últimos acontecimientos internacionales tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y las amenazas del presidente estadounidense.
Después de la escalada de violencia en Oriente Próximo, España rechazó que Estados Unidos utilizara las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón. Por su parte, Donald Trump respondió amenazando con un "embargo" a España y con un posible corte de las relaciones comerciales.
Asimismo, el Ejecutivo de Sánchez replicó que, si Washington decidía romper los vínculos comerciales, debía hacerlo respetando la voluntad de las empresas privadas y los acuerdos firmados con el conjunto de la Unión Europea.
Fuentes gubernamentales subrayan que la relación comercial entre España y Estados Unidos es "histórica y mutuamente beneficiosa". No obstante, advierten, enmarcando la respuesta en el ámbito de la Unión Europea, que cualquier revisión de los acuerdos deberá realizarse "respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la UE y EEUU".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pone en antecedentes a los españoles diciendo que muestra la solidaridad con los países atacados por Irán tras el ataque de Israel y EEUU.
Dice Sánchez que "no están claros los objetivos de los que lanzaron el primer ataque".
Pedro Sánchez ha comenzado hablando sobre los hechos que se produjeron el pasado sábado y ha reconocido que "nadie sabe lo que pasará ahora", pero que "debemos estar preparados para una guerra larga".
La posición del Gobierno es la misma que han mantenido en Ucrania y en Gaza: "No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, no a asumir que el mundo solo puedo resolver sus problemas a base de conflictos y bombas y no a repetir errores del pasado", dice Sánchez recuperando el "no a la guerra".
El presidente del Gobierno dice que ya hemos estado aquí antes. Una guerra en Oriente Medio de la que se dijo que "era para eliminar la armas de destrucción masiva de Sadam Husein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global, pero visto en perspectiva fue todo lo contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad en nuestro continente desde la caída del muro de Berlín".
Fue el regalo del "trío de las Azores", añade Sánchez. "Un mundo más inseguro y una vida peor", sentencia. "Es pronto para saber si serán las mismas consecuencias".
Sánchez dice que es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes a la de Irak, "lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo, ni salarios más altos, ni mejores servicios públicos".
"En España estamos en contra de este desastre porque los gobiernos estamos para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones", añade.
Las medidas que ha especificado Sánchez han sido: asistencia a las personas españolas que se encuentran en el país, "vamos a protegerles y traerles de vuelta a casa", layuda a trabajadores, empresas y autónomos para "mitigar los impactos de esta conflicto". Asimismo, se colaborará con todos los países que abogan por la paz, "una paz justa y duradera en Ucrania y Palestina". Por último, España exigirá un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra.
"Es inaceptable dirigentes usen el humo de la guerra para tapar sus fracasos y llenar los bolsillos de unos pocos, los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles".
"Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada y que pueda ser eficaz y vamos a seguir trabajando para una paz duradera en Ucrania y Gaza", dice Sánchez.
Sánchez habla de "exigir" un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra porque "España es un miemnbro pleno de la UE, la OTAN y de la comunidad internacional".
"No se puede responder a una ilegalidad con otra porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad", dice Sánchez aludiendo al inicio de la Primera Guerra Mundial.
El presidente del Gobierno dice que "no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas".
"El Gobierno de España no está del lado de los ayatolas, la pregunta es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y de la paz", añade. La ciudadanía española repudió, dice Sánchez, la dictadura de Husein pero no apoyó la Guerra de Irak. El presidente dice que no se trata de una posición ingenua si no coherente.
"Repdiamos el régimen de Irán pero rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política", dice Sánchez mientras señala que le van a tachar de ingenuo. "Ingenuo es pensar que la solución es la violencia, que el respeto entre las naciones brota entre las ruinas o que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar". "Esta posición no es ingenua, es inteligente", añade Sánchez.
Dice que no tiene miedo a las represalias porque "tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y moral, porque en momentos como este nos sentimos orgullosos de ser españoles".
"Algunos dirán que estamos solos, pero el gobierno de España está con los valores de los que fundaron nuestra Constitución y con del derecho internacional, por lo tanto con la paz", señala Sánchez.