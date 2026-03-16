Abascal acelera los "acuerdos programáticos" con el PP y pide gobernar en las tres regiones

El presidente de Vox, Santiago Abascal, tiene intenciones de no dilatar las negociaciones con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, después de votar hasta en dos ocasiones contra la investidura de María Guardiola. Después de quedarse por debajo de las expectativas, en un resultado que ha defendido igualmente como "histórico" por ser el más alto cosechado hasta ahora, ha advertido: "Que el PP no se preocupe, vamos a gobernar en las tres regiones".

De esta forma respondía a los reproches hechos en varias ocasiones por Alberto Núñez Feijóo en los últimos meses por haber abandonado los gobiernos, acusándole de no querer desgastarse gestionando. Eso sí, Abascal ha puesto como condición llegar primero a acuerdos de gobierno, "medida a medida", "con garantías de cumplimiento" y "plazos concretos", como defendió anoche tras el resultado electoral.

"No hablaremos de sillones o cargos hasta que quede claro el cambio de rumbo y de gobierno", ha dicho, admitiendo que "Vox va a asumir su responsabilidad" en "cumplimiento al mandato de los españoles". Abascal ha defendido la necesidad de que "salgan gobiernos que reflejen el resultado de las urnas y nos vamos a entregar sin descanso a una negociación seria, entre partidos adultos y personas adultas".

Preguntado por el hecho de no haber cumplido las expectativas, Abascal ha negado la mayor, asegurando que Vox ha sacado su mejor resultado electoral al llegar al 18,9% de los votos. "¿Qué es lo que nos ha pasado factura si hemos crecido?", se ha preguntado, rechazando que la crisis interna o el bloque en Extremadura haya influido en haber frenado su crecimiento.

Abascal ha evitado valorar la petición hecha por Iván Espinosa de los Monteros para "abrir una reflexión" sobre el resultado, criticando la "estrategia de aislamiento", relacionando sus palabras con los "ataques exteriores movidos por el PP y sus terminales mediáticas". Tampoco ha querido valorar el resultado de Se Acabó la Fiesta, diciendo que la gente tiene derecho a votar a quien quiera, sin criticar que sus votos les habrían podido permitir tres escaños más que ha sumado el PSOE.