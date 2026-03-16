Espinosa ve a Vox en un "búnker" y revela que la dirección quería acallar críticas con un resultado "espectacular"

Aunque el candidato en Castilla y León, Carlos Pollán, y el presidente del partido, Santiago Abascal, presumieron del resultado electoral en Castilla y León, el "mejor en unas elecciones" regionales, estuvo lejos de lo que pronosticaban las encuestas y de los augurios de los propios dirigentes del partido. En el día después a los comicios, así lo ha reafirmado quien fuera dirigente del partido, Iván Espinosa de los Monteros, en un mensaje muy crítico con la actual dirección de Vox y en el que ve este "frenazo" como un síntoma de la "estrategia tan equivocada como incomprensible" del partido "en pleno tsunami de la derecha en el mundo".

El exportavoz compara las cifras de este domingo, 14 escaños y un 19 por ciento de los votos, con las que logró Juan García-Gallardo en 2022, cuando obtuvo 13, partiendo "de cero" y con un "candidato nuevo". "Teníamos un partido amplio y acogedor, nunca sin problemas, pero sí cohesionado e ilusionado", dice Espinosa, que señala que "la actual estrategia de Vox consiste en encerrarse en sí mismo, atacando a todo y a todos los que muestran no ya un criterio distinto, sino simplemente estupor ante la situación que ellos mismos han creado".

El exdiputado dice que la actual dirección "muestra capacidad para retener, pero no para ensanchar" y señala que "la estrategia" sólo sirve para mantener prietas las filas, apelando a los peores instintos de los propios… y dificultando el crecimiento hacia el exterior". "Las ideas originales de Vox siguen teniendo mercado; hay votantes, pero casi parece que la estrategia fuera limitar el crecimiento, no gobernar para no quemarse, no abrirse para no ampliar la base, encerrarse en un búnker contra todos… para mantenerse eternamente en una cómoda oposición a todo", señala Espinosa en un momento en que el partido tiene negociaciones abiertas y todavía infructuosas en Extremadura, Aragón y ahora también en Castilla y León, donde a pesar del decepcionante resultado siguen siendo decisivos.

La dirección de Vox filtró el viernes que esperaban acallar cualquier "crítica" con resultados espectaculares en las elecciones de anoche. Los resultados son los que son, casi idénticos a los de hace 4 años, pese al favorable cambio de tendencia que no se ha sabido aprovechar.… — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 16, 2026

"Reflexión interna"

"La dirección de Vox filtró el viernes que esperaban acallar cualquier 'crítica' con resultados espectaculares en las elecciones de anoche. Los resultados son los que son, casi idénticos a los de hace 4 años, pese al favorable cambio de tendencia que no se ha sabido aprovechar", sentencia Espinosa, que considera que es necesaria una "reflexión interna" y no hay "mejor momento que ahora". "No para perjudicar al partido; sino para prepararlo para ganar el año que viene en las generales. Ganar. Y gobernar. Las circunstancias internacionales y nacionales nunca fueron (y quizá nunca serán) tan favorables. ¿Vamos a dejar pasar esta oportunidad?", apunta.

El diputado rechaza "el acto reflejo de culpar a todos y a todo el mundo exterior" y destaca que "los mismos que vaticinaban un éxito arrollador, intentan ahora simultáneamente transmitir que lo ha sido, y que la culpa de que no lo haya sido es de los demás". "Pero no se puede sorber y soplar a la vez", dice tras las reflexiones lanzadas por Pollán y el propio Abascal tras conocerse los resultados.

"El votante de Vox sigue ahí; lo que se empieza a cuestionar es el acierto de la actual estrategia para hacerlo crecer hasta liderar el voto en España, como está pasando en otros países donde sí se está aprovechando el tsunami mundial que viene a favor", señala Espinosa de los Monteros, que abandonó todos los cargos en el partido pero sigue siendo afiliado.