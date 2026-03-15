Frenazo de Vox en Castilla y León: sube, pero mucho menos de lo esperado

Vox subió en estas elecciones en Castilla y León, pero menos de lo que se llegó a apuntar: el partido de Santiago Abascal, que venía de lograr abultadísimos resultados en Extremadura y Aragón, mejoró el gran resultado que logró en 2022 en Castilla y León, pero no tocó el 20 por ciento que prácticamente auguraban todas las encuestas, mientras que otros pronósticos llegaron a apuntar hasta el 23 por ciento.

Los de Abascal obtuvieron un 18,9% de los votos, 1,3 puntos más que en 2022, lo que se traduce en un procurador más: pasa de los 13 escaños actuales a 14, pero quedan lejos de los 18 que llegaron a darle algunos sondeos. En total, suma 15.000 votos más que en los anteriores comicios tras una legislatura en que el partido logró su primera vicepresidencia autonómica y que acabó con la ruptura de la coalición con el PP.

Desde el partido, su candidato, Carlos Pollán, destacó que "es el mejor resultado de Vox hasta ahora mismo en todas las elecciones que hemos tenido" y también presumió de la subida en votos y de una "ola de sentido común imparable". Después, el propio Santiago Abascal llegó a decir que Vox "no tiene techo", aunque el resultado apunta a un frenazo frente a las expectativas creadas en unas elecciones que han coincidido con los procesos negociadores en Extremadura y Aragón y que siguen sin resultado.

Será la tercera legislatura de Vox en las Cortes de Castilla y León, puesto que obtuvo representación en 2019, cuando cosechó el 5,5% de los apoyos, 75.731 votos, que se tradujeron en un escaño.