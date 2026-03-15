Los colegios electorales de las nueve provincias de Castilla y León han abierto sus puertas a las 09:00 horas para dar comienzo a una jornada electoral que marcará el rumbo de la comunidad durante los próximos cuatro años.
Con más de 2 millones de ciudadanos llamados a votar, los castellanoleoneses elegirán 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura al aumentar la población en la circunscripción de Segovia, y en concreto decidirán los 15 parlamentarios autonómicos de Valladolid, 13 de León, 11 de Burgos, 10 de Salamanca, 7 de Zamora, 7 de Ávila, 7 de Palencia, 7 de Segovia y 5 de Soria.
Ángel Peña, candidato de Soria Ya a la presidencia de la Junta de Castilla y León, ha sido el primero de los aspirantes en ejercer su derecho al voto. Lo ha hecho en el CIFP Pico Frentes, de la ciudad castellana. El líder del partido regionalista ha tenido un mensaje especial para los votantes sorianos debido a las inclemencias meteorológicas, y ha manifestado sus buenas sensaciones: "Las expectativas son repetir o mejorar los resultados de las anteriores elecciones", ha dicho el candidato.
Hoy, con casi total probabilidad, uno de cada cinco votantes de Castilla y León lo harán por el partido de Santiago Abascal. Las encuestas de la última semana —siguen prohibidas para el resto de los ciudadanos, no para los partidos— dan por hecho que Vox superará el 20% que se considera clave para acceder a muchos escaños en muchos distritos electorales.
Varios periódicos publicaron este lunes los últimos sondeos antes de las elecciones en Castilla y León con mínimas diferencias en los pronósticos. El PP experimentaría una ligera subida según las encuestas más optimistas mientras Vox, formación con la que previsiblemente tendrá que pactar tras los comicios, podría alcanzar el 20 por ciento de los votos. Los socialistas aguantan el mal resultado de las anteriores elecciones mientras los partidos a su izquierda se hunden.
La Junta de Castilla y León ha montado un amplio dispositivo de seguimiento y procesamiento de resultados que se ha reforzado ante ciberataques o apagones, y que cuenta incluso con apoyo de personal del CNI.
La aplicación "Elecciones CyL 2026", habilitada desde el viernes para su descarga tanto para el sistema Android, a través de Google play, como a través de iOS a través de la App Store, permitirá seguir en tiempo real desde el dispositivo móvil los datos de apertura de los colegios electorales, avances de participación, resultados provisionales de escrutinio e información de utilidad sobre la formación de las Cortes de Castilla y León.
Además, se podrá seguir en tiempo real toda la información electoral en la web específica "eleccciones2026ccyl.es", que también será accesible a través de la página oficial de la Junta, "www.jcyl.es".
Los castellanoleoneses podrán optar en total entre 24 candidaturas, aunque sólo ocho han presentado lista en las nueve provincias: PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde, IU-Sumar-Verdes, Escaños en Blanco, Partido Animalista (Pacma) y Se Acabó La Fiesta.
Los votantes elegirán 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura al aumentar la población en la circunscripción de Segovia, y en concreto decidirán los 15 parlamentarios autonómicos de Valladolid, 13 de León, 11 de Burgos, 10 de Salamanca, 7 de Zamora, 7 de Ávila, 7 de Palencia, 7 de Segovia y 5 de Soria.
Castilla y León abre las urnas este domingo, en el que 2.097.768 castellanoleoneses pueden ejercer su derecho al voto para elegir a 82 procuradores y con ello al que será su presidente los próximos cuatro años.
Para ello se han dispuesto 4.470 mesas, más de 24 millones de papeletas y rutas de transporte para facilitar el sufragio en un millar de pueblos.