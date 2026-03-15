Los colegios electorales de las nueve provincias de Castilla y León han abierto sus puertas a las 09:00 horas para dar comienzo a una jornada electoral que marcará el rumbo de la comunidad durante los próximos cuatro años.

Con más de 2 millones de ciudadanos llamados a votar, los castellanoleoneses elegirán 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura al aumentar la población en la circunscripción de Segovia, y en concreto decidirán los 15 parlamentarios autonómicos de Valladolid, 13 de León, 11 de Burgos, 10 de Salamanca, 7 de Zamora, 7 de Ávila, 7 de Palencia, 7 de Segovia y 5 de Soria.