El presunto agresor de Miguel Ángel Llamas es un discapacitado y su familia denuncia la difusión de la fotografía

El candidato de Podemos- Alianza Verde en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, denunció este pasado sábado una presunta agresión de un individuo en plena jornada de reflexión. Los hechos adquirieron especial relevancia puesto que el dirigente se encontraba en aquel momento junto con su hijo de tres años. Así lo hizo saber el propio Llamas en su cuenta de la red social X, donde además compartía una foto del supuesto agresor.

Este individuo me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo. Esto es muy grave. Denunciaré inmediatamente. Hasta aquí hemos llegado. pic.twitter.com/J0yveIQhpf — Miguel Ángel Llamas (@LlamasMAngel) March 14, 2026

Pues bien, la reacción de la familia ha sido contundente. A través de un comunicado, hacen saber que se trata de una persona con discapacidad psíquica. Y critican que todo un representante político de nuestro país se apresure en difundir, sin el pertinente consentimiento, la fotografía de un ciudadano anónimo. "Pedimos respeto por nuestro familiar y lamentamos la difusión, sin su consentimiento, de fotografías en las que se le identifican y que han sido ampliamente difundidas por conocidos representantes políticos de nuestro país", señalan en el escrito.

"No es una persona agresiva y no lo podemos consentir"

La familia asegura que no estamos ante una persona agresiva y descartan por completo tintes ideológicos en el supuesto ataque: "Nuestro familiar tiene un grado de discapacidad y de dependencia; queremos recalcar que es una persona pacífica y tranquila, y que rehúye de comportamientos violentos o cualquier tipo de altercado. Queremos destacar que la presunta agresión por la que se le acusa, bajo ningún concepto podría ser por motivos ideológicos, como quiso hacer ver el candidato de Podemos. El motivo es muy sencillo: su madurez mental, por esa discapacidad que tiene reconocida, corresponde a la de un niño de seis años, y muy difícilmente ha podido identificar a Miguel Ángel Llamas y lo que esta persona encarna y representa", explican en el comunicado. Por último, remarcan que su familiar tiene miedo de salir a la calle y de posibles represalias. Es por ello que solicitan que se deje de difundir su foto. Asimismo insisten en pedir respeto y "que sea la Justicia la que determine lo que pasó". Además, en declaraciones a la agencia EFE, la hermana del supuesto agresor ha explicado que se enteró de lo sucedido por un familiar que había visto la imagen difundida en la red social X. "Le está haciendo muchísimo daño porque no sabe gestionar estos temas, es una persona vulnerable; se han ensañado con él y no lo podemos consentir", ha señalado Mariví, antes de informar de que interpuso la denuncia este pasado sábado por la tarde.

"Basura humana"

En el capítulo de reacciones a la supuesta agresión, merece la pena rescatar este mensaje de Pablo Echenique, quien no dudó en calificar de "basura humana" al hombre que ha resultado ser un discapacitado con una madurez mental de un niño de seis años.

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Esta basura humana ha agredido al candidato de @PODEMOS en CyL en plena calle mientras estaba con su hijo de tres años. Que circule su foto lo máximo posible para que todos los vecinos y vecinas de Valladolid estén alertados de que se trata de un tipo violento y peligroso. https://t.co/wzCtWTFb8t — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 14, 2026

También se ha cubierto de gloria la polémica Sarah Santaolalla, quien volvía a tirar de victimismo para hacer un llamamiento en su particular lucha contra el fascismo.

Volvemos a unos tiempos muy oscuros en los que representar a partidos de izquierdas conlleva sufrir agresiones físicas y verbales. No todo vale. El fascismo no puede ganar en las urnas, ni en la vida. https://t.co/Pu72AHrmZY — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) March 14, 2026

"Que la Policía haga su trabajo"

Esta misma mañana, y tras ejercer su derecho al voto, el protagonista en cuestión se limitaba a decir que ahora "lo que toca es que la Policía haga su trabajo". "No quiero polemizar con nadie", ha asegurado el candidato del partido morado a la presidencia de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, quien ha publicado el momento de su votación.

Yo ya he ejercido mi derecho al voto, os animo a todas y a todos a que vayáis a votar. Este domingo nos jugamos mucho, Castilla y León anhela un cambio y por eso es importante cada voto. pic.twitter.com/KLGpfiTIVs — Miguel Ángel Llamas (@LlamasMAngel) March 15, 2026

Así pues, el cabeza de lista de Podemos no ha querido valorar el comunicado emitido por los familiares ni la denuncia interpuesta, y se ha remitido a la actuación policial. Según denunció Llamas en la citada red social, el hombre le habría tirado un cristal mientras estaba en compañía de su hijo de tres años. El dirigente salió de la caseta y se encontró con esta persona a la que fotografió y cuya imagen difundió a través de X junto a restos de los cristales rotos, antes de interponer una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional situada en el barrio de Las Delicias.