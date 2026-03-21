Un 39,6% de mujeres en España se sienten "poco" o "nada" seguras caminando solas por la noche según los datos desprendidos del 'Estudio sobre temores en la sociedad actual', publicado esta semana por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En este sentido, conviene recordar el lema "sola y borracha quiero llegar a casa", impulsado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2020, año donde las manifestaciones del 8-M fueron un foco de infección gravísimo de Covid, que derivó en la muerte de muchos españoles.

Estos datos coinciden con la inseguridad creciente que reina en España causada por el aumento de delitos, principalmente los graves, como son los delitos de carácter sexual. Muchos achacan este fenómeno al crecimiento de la población extranjera en territorio nacional.

Preguntadas por cómo se sienten de seguras caminando solas por la zona en la que viven después de anochecer, el 28,3% de las mujeres encuestadas dicen sentirse "poco seguras", mientras que otro 11,3% afirma estar "nada segura". En contraste, un 20,3% afirma sentirse "muy segura" en este escenario.

Atendiendo a la edad, las personas más jóvenes, de 18 a 24 años, son las que más inseguras se sienten al caminar solas después del anochecer (un 39,2% de los encuestados dicen sentirse poco o nada seguros). Por el contrario, la franja de edad en la que se siente menos inseguridad es en la de 55 a 64 años (un 26% dice sentirse poco o nada seguro).

"Sola y borracha quiero llegar a casa"

En marzo de 2020, pocos días antes de la celebración del 8M, - manifestación que supuso un foco de infección gravísimo de Covid-, el Ministerio de Igualdad, que entonces pertenecía a Irene Montero, impulsó el lema "Sola, borracha, quiero llegar a casa", que fue utilizado por el movimiento feminista y que habitualmente se puede leer en pancartas durante las marchas del 8 de marzo.

"La #LeyLibertadSexual quiere dar seguridad y protección a las mujeres. Queremos que el grito feminista 'Sola, borracha, quiero llegar a casa' se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros", escribió el Ministerio de Igualdad de Montero en redes sociales.

El Partido Popular y Vox criticaron duramente este mensaje y sugirieron que fomentaba el alcoholismo entre las mujeres. Por su parte, la entonces ministra portavoz del Gobierno y de Hacienda, María Jesús Montero, y la entonces portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, justificaron el eslogan defendiendo que "lo importante" es llamar a la movilización por el Día de la Mujer al margen de qué lenguaje se emplea "para conectar con un determinado público u otro".