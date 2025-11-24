Las cifras que desmienten el relato de Marlaska: la delincuencia extranjera se dispara en España

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó la pasada semana que los datos de la inmigración ilegal en España son "razonablemente positivos" y que "la migración nunca es un problema, es un fenómeno que hay que saber abordar y gestionarlo y es un fenómeno estructural, no contingente". Sin embargo, las últimas estadísticas de delitos cometidos por inmigrantes distan mucho del relato del Gobierno de Pedro Sánchez.

El ministro recordó que hace 10 o 15 años España tenía una población inmigrante "muy inferior" a la actual y la tasa de criminalidad "era superior" a la que hay ahora. "Tenemos más población migrante extranjera y tenemos menor tasa de criminalidad. No se puede identificar migración con criminalidad", dijo. El ministro también defendió que este año se han reducido las entradas por vía marítima "en un 45% respecto al" año pasado, mientras en Italia "está incrementándose en más de un 5%". Sin embargo, obvia que una cantidad significativa de extranjeros está entrando en España por vía aérea y no marítima.

Respecto a que la Ertzaintza publicase el origen de los delincuentes inmigrantes, el ministro, que ha apostado por "ser transparente" con todos los datos, defendió que "la nacionalidad, el DNI, el pasaporte, el lugar de nacimiento, no es un elemento necesario o preciso para poder trabajar en la prevención del delito".

Marlaska también aprovechó para cargar contra el Partido Popular y Vox: "La extrema derecha, y que actualmente copia la derecha" pone "encima de la mesa" que la inmigración es "un problema para la sociedad". A su juicio, la oposición hace esto "para generar crispación, falta de cohesión, separación".

El ministro también ha criticado la propuesta de Vox de expulsar a los inmigrantes que cometan varios delitos. "Es una ignorancia, me parece peligroso, es buscar soluciones sencillas que pretende que la gente las crea para fenómenos que no son problemas", ha detallado. Marlaska ha incidido en que hay que fomentar la migración "legal, segura, ordenada y luchar contra la irregular". "Lo uno no quita al otro, no hay respuestas fáciles, que se olviden. Hay algunos que vienen aquí buscando respuestas fáciles para fenómenos complejos", ha advertido.

Pues bien, hay que señalar que las realidades que vende Marlaska no son del todo ciertas. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional vienen alertando desde hace mucho tiempo que el ministro del Interior falsea las estadísticas y utiliza solo los datos que le interesan para así poder vender un discurso triunfalista. La realidad es que conforme llegan más inmigrantes al país, los delitos aumentan. Hay que señalar que los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68% y los delitos graves un 62,73% desde la llegada del PSOE al Gobierno.

Con esta valoración positiva del ministro sobre los delitos cometidos por inmigrantes, conviene recordar muchas de las informaciones publicadas recientemente por Libertad Digital que distan mucho de la realidad que transmite el Gobierno.

En lo que respecta al terrorismo, los españoles están conviviendo con el islamismo más radical. Este 2025 ha habido récord de detenciones yihadistas desde hace 20 años y va camino de convertirse en el año con más yihadistas detenidos (95) en la historia de España. En este sentido, el pasado sábado, la Policía se vio obligada a abatir a un presunto yihadista después de acuchillar a tres viandantes en Vallecas. El sindicato Jupol ha denunciado que el ministro quiera ocultar este terror sembrado en las calles por un hombre de origen árabe.

En cuanto a delitos sexuales, hay que señalar que el 43,3% de las violaciones en manada las cometen extranjeros y los marroquíes lideran la lista. Es decir, los extranjeros cometen casi la mitad de las violaciones grupales aunque sólo representan el 14% de la población total residente en España -6,9 millones sobre 49,4 millones-. También hace varias semanas, una manada de cuatro magrebíes violó a una joven en Pamplona.

Cataluña y País Vasco

En paralelo, también es preciso realizar la radiografía de la delincuencia en dos regiones que se han visto muy afectadas por la inmigración, como es el caso de Cataluña y País Vasco. En el primer caso, una de las ciudades más damnificadas es Barcelona, en la que tres de cada cuatro agresores sexuales y el 90% de los okupas detenidos son extranjeros. También, el 91% de los detenidos en Barcelona por hurto y el 83% por robos violentos son inmigrantes. En este sentido, desde 2022, más del 50% de los presos que se encuentran en cárceles catalanas, son de origen extranjero, principalmente magrebíes.

Pasando al País Vasco, la Ertzaintza publicó hace una semana su primer informe de criminalidad con el origen de los detenidos y el 67% eran extranjeros. Así, la policía autonómica ha detenido casi tantos magrebíes, que son el 1,7 por ciento de la población en el País Vasco, como ciudadanos españoles. En este contexto, la región vasca ha sumado casi una violación al día en el año 2024, una cifra sin precedentes en la historia del territorio.

Estos son solo unos pocos ejemplos de la realidad que vive España en estos momentos y que distan mucho de las valoraciones positivas que hace el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre las cifras de delincuencia -que no paran de aumentar- y los delitos cometidos por inmigrantes.