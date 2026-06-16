Sindicatos policiales acusan al Gobierno de generar un "clima de odio" con la reforma de las injurias

Josema Vallejo, vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, ha criticado en La noche de Cuesta, de esRadio, la propuesta del Gobierno para despenalizar determinados delitos de injurias y ha advertido de que la reforma podría abrir la puerta a ataques contra instituciones del Estado como la Corona, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los tribunales.

Durante una entrevista con Carlos Cuesta, Vallejo ha sostenido que el Ejecutivo ya intentó modificar anteriormente la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y ha acusado al Gobierno de utilizar ahora argumentos distintos para justificar una reforma similar. "Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo a todos los niveles", ha afirmado.

El representante policial ha cuestionado además el alcance real de la medida y ha planteado dudas sobre si la despenalización se aplicaría por igual a todos los colectivos. "¿A qué colectivos se va a poder insultar? ¿A la Corona? Sí, claro, por supuesto. ¿A la Iglesia Católica? Por supuesto. ¿A la Guardia Civil, a la Policía? Por supuesto. Pero ¿a otros colectivos en los que todos estamos pensando eso va a ser también libre?", se ha preguntado.

Críticas a la reforma

Vallejo ha mostrado su preocupación por las consecuencias que, a su juicio, podría tener la iniciativa legislativa en el debate público. En ese sentido, ha señalado que eliminar las sanciones por injurias contra determinadas instituciones equivale, en la práctica, a facilitar ese tipo de conductas.

"Vamos a poder injuriar alegremente", ha señalado, aunque ha matizado que personalmente rechaza tanto los insultos como las descalificaciones. "Parto de la base de que no me gusta ni descalificar ni injuriar. Parto de la base de que esto debería ser algo de sentido común", ha explicado.

Aun así, ha defendido que el contexto político actual obliga a analizar la reforma con cautela. Según ha dicho, durante los últimos años se ha producido una campaña de descalificación contra determinadas instituciones y personas que no compartían la línea ideológica del Gobierno.

"Una opinión sincronizada"

El vicepresidente de Una Policía para el Siglo XXI también se ha referido durante la entrevista a las informaciones sobre una supuesta red de periodistas coordinados para influir en el debate público. Al respecto, ha afirmado que quienes siguen habitualmente la actualidad política ya podían percibir una actuación coordinada en determinados medios y redes sociales.

"Con semejante despliegue de opinión sincronizada poco se puede hacer", ha asegurado. Además, ha sostenido que esa dinámica podría verse reforzada si finalmente prospera la reforma legal impulsada por el Ejecutivo.

"Van a poder disparar a discreción contra todo lo que se menea, contra lo que a ellos les convenga en cualquier momento. Los demás vamos a tener que estar callados. Esa parece ser la idea", ha afirmado.

Vallejo ha concluido reclamando prudencia ante una reforma que, según ha señalado, afecta precisamente a instituciones que forman parte de la estructura del Estado. "No se incluyen en estos colectivos a todos los colectivos, sino a unos muy determinados, concretamente a las instituciones del Estado que, hasta la fecha, han sido prestigiosísimas y cuyo prestigio ha acabado precisamente durante esta etapa de gobierno. Sospechemos", ha concluido.