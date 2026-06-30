Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de este jueves a desentrañar la estructura completa de la trama Sepi, que ya conecta prácticamente todos los grandes casos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez.

En La Noche de Cuesta, Carlos Cuesta ha arrancado con un repaso a las justificaciones que ha ofrecido María Jesús Montero, que ya acumula tres presidentes de la Sepi nombrados por ella y los tres imputados. La última, Belén Gualda, sigue en el cargo pese a la imputación. "Yo quiero trasladar todo mi apoyo y toda mi confianza a Belén Gualda. Me he leído detenidamente el auto", declaró Montero.

Cuesta ha recordado esa frase con la utilizada para defender a José Luis Rodríguez Zapatero: "Tengo toda mi confianza en el presidente Zapatero. Y yo creo que esa es la expresión más clara de que lo creo". "¿Y por qué lo cree? Porque lo dice. ¿Y por qué lo dice? Porque lo piensa. Grandes argumentos jurídicos", ha ironizado.

"Nosotros tres"

Hirurok, que en vasco significa "nosotros tres", no "los tres", una matización relevante porque apunta que hay más implicados. El grupo lo forman Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, y según la UCO funcionaba como el espacio de negociación de presuntas comisiones ilegales sobre rescates empresariales.

Leire Díez, una de las comandantes de la cloaca, mantenía contacto directo con Santos Cerdán y ha sido vinculada a las campañas contra el juez Pedraz, el juez Peinado y el fiscal Alejandro Luzón. Vicente Fernández, hombre de confianza de María Jesús Montero desde la etapa del caso de los ERE en la Junta de Andalucía, fue nombrado por ella interventor general y posteriormente presidente de la Sepi.

Cuesta ha señalado que la relación entre ambos no era solo profesional: "Que no nos mientan, que claro que tenía conexión. O es que tú vas a la misma habitación de hotel y no hablas de nada". Antxon Alonso, por su parte, es socio de Santos Cerdán en Servinabar, la sociedad vinculada a las tarjetas con las que la mujer de Cerdán realizaba compras en El Corte Inglés.

El mapa de las tramas

Cuesta ha desgranado las sociedades conectadas a la trama. Plus Ultra, vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero a través de su presunto testaferro Julio Martínez, con comisiones calculadas en al menos medio millón de euros. Air Europa, conectada con Begoña Gómez, que mantuvo reuniones con el directivo Javier Hidalgo meses antes de que el rescate fuera siquiera solicitado oficialmente, y cuyo desbloqueo coincidió con llamadas directas entre ella y Pedro Sánchez. Tubos Reunidos, con un rescate de 112,8 millones pese a la inviabilidad de devolución, presuntamente exigido por el PNV. Forestalia, vinculada a Servinabar y a un subdirector del Ministerio de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, que habría facilitado el fraccionamiento artificial de proyectos en 850 sociedades distintas para eludir controles medioambientales nacionales y europeos. Y Enusa, la empresa nacional del uranio, presidida por el extesorero del PSOE Mariano Moreno, que reconoció no tener conocimientos previos sobre energía nuclear, y en la que también trabajó como directora de comunicación la propia Leire Díez.

La última campaña de la Renta ha recaudado entre 120.000 y 130.000 millones de euros, frente a los 82.000 millones que suponía el IRPF cuando Sánchez llegó al poder. "Nos han subido más de 40.000 millones solamente en el IRPF. ¿Y dónde ha acabado? En tramas Sepi, en tramas de obras públicas, en pagos al separatismo, en pagos a proetarras", ha concluido Cuesta.