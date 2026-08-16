Ceuta: las imágenes del día a día en la ciudad autónoma desde la invasión masiva
Ceuta sufrió el día 31 de julio la mayor invasión de inmigrantes y personas indocumentadas de forma masiva desde las últimas décadas hecho que ha puesto de manifiesto el abandono por parte del Gobierno central de la Ciudad Autónoma, la inacción frente a la persistencia de miles de personas por las calles y la falta de medios para las fuerzas de seguridad. La situación en este territorio español del norte de África es de extrema gravedad.
El 31 de julio de 2026, la ciudad autónoma de Ceuta se convirtió en el epicentro de una crisis migratoria sin precedentes, marcada por una entrada masiva e irregular de personas a través del espigón y la playa del Tarajal.
Tras este episodio, las cifras totales de llegadas fueron revisadas, contabilizándose finalmente cerca de 70.000 entradas de inmigrantes irregulares en el contexto de esta crisis.
El Gobierno de Pedro Sánchez reaccionó de manera drástica ante la difusión de estos datos, procediendo al cese de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional.
La cifra de entradas irregulares siguió aumentando tras el viernes 31, estimándose finalmente que la crisis migratoria alcanzó cerca de las 70.000 llegadas de ilegales a la ciudad autónoma.
La presión migratoria también se extendió hacia Melilla durante la misma noche del jueves 30 de julio, con intentos masivos de salto en puntos como Beni Enzar, Barrio Chino y el Dique Sur.
La gravedad del episodio ha sido comparada constantemente con la crisis migratoria de mayo de 2021, aunque diversas fuentes indican que los hechos de finales de julio de 2026 han superado aquel caos.
Robles rompió su silencio para defender al CNI mientras Moncloa seguía insistiendo en que no hubo avisos
La situación en la ciudad fue descrita como de "colapso total", con los guardias civiles en la zona completamente "desbordados" ante la magnitud de la entrada masiva.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la ciudad autónoma de Ceuta al día siguiente de los sucesos para evaluar personalmente el caos migratorio y fue abucheado por la multitud.
Muchas de las personas que lograron entrar intentaron acceder a comercios, viviendas y colegios, ante el desbordamiento de los recursos ordinarios.
A medida que avanzaban los días de agosto, el debate se ha trasladado hacia los procesos de repatriación y las negociaciones bilaterales entre España y Marruecos para el retorno de los inmigrantes.
Además de abucheos a Pedro Sánchez y Margarita Robles, las críticas también se han dirigido hacia el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien atribuyó parte de la problemática a una supuesta "internacional reaccionaria" europea.
Menores inmigrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta.
Imagen del pasado miércoles cuando los jóvenes inmigrantes que duermen en la calle hacen cola para ducharse en la playa del Trampolín.
La invasión en Ceuta ha puesto de manifiesto el abandono por parte del Gobierno central de la Ciudad Autónoma, la inacción frente a la persistencia de miles de personas por las calles y la falta de medios para las fuerzas de seguridad.
Durante los días previos y durante el pico de la crisis, se recuperaron decenas de cadáveres en las aguas cercanas, algunos de ellos menores de edad.
La infraestructura de la ciudad, con apenas 18 kilómetros cuadrados, se ha visto incapaz de gestionar la llegada masiva, lo que provocó graves problemas de ocupación en centros de acogida.
La invasión en Ceuta ha puesto de manifiesto el abandono por parte del Gobierno central de la Ciudad Autónoma, la inacción frente a la persistencia de miles de personas por las calles y la falta de medios para las fuerzas de seguridad.
La invasión en Ceuta ha puesto de manifiesto el abandono por parte del Gobierno central de la Ciudad Autónoma, la inacción frente a la persistencia de miles de personas por las calles y la falta de medios para las fuerzas de seguridad.
La invasión en Ceuta ha puesto de manifiesto el abandono por parte del Gobierno central de la Ciudad Autónoma, la inacción frente a la persistencia de miles de personas por las calles y la falta de medios para las fuerzas de seguridad.
Numerosos inmigrantes permanecen en la playa del Trampolín.
Inmigrantes en el barrio de Habú, en la periferia de Ceuta.
Irregulares llegados a Ceuta durante la avalancha del 30 de julio.