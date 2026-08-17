El rodillo parlamentario de Page en CLM que compite con Armengol

El Partido Popular de Castilla La Mancha ha elaborado un informe interno bajo el título "la calidad democrática en las Cortes de Castilla- La Mancha" para denunciar lo que califican como "un rodillo parlamentario", similar al que ejerce Francina Armengol en las Cortes. Según este documento, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Emiliano García-Page no se somete a ningún control parlamentario directo.

Los datos recogidos por el PP señalan que "en 11 años de mandato no ha respondido una sola pregunta de control directo en Pleno". El análisis incluye una comparativa con el resto de Comunidades Autónomas, como Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha respondido a más de tres centenares a lo largo de esta legislatura. El Reglamento de la Cámara no fija un turno concreto del presidente, lo que deja un resquicio para eludir siempre la labor de fiscalización de la oposición.

El PP de Paco Núñez recoge que Page "apenas asiste a los plenos, sólo al final, para votar, permaneciendo en la Cámara durante escasos minutos sin intervención alguna". En alguna ocasión, apenas se ha dejado ver ocho minutos. Una práctica que se suma a las decisiones que adopta la Mesa en CLM, órgano de gran poder que decide sobre las iniciativas de todos los grupos.

Sin comparecencias parlamentarias

En un ejercicio similar al que desempeña Armengol en el Congreso, la Mesa desecha iniciativas por "motivaciones políticas", no sólo por aspectos técnicos y formales, a diferencia de lo que ocurre en otros parlamentos autonómicos. Según denuncia el PP, el nuevo Reglamento aprobado por el PSOE en 2023 permite descartar toda propuesta que "exceda las competencias autonómicas", salvo en contadas ocasiones.

La pretendida ambigüedad de esa redacción facilita que, en la práctica, puedan ser descartadas un gran número de iniciativas de la oposición. "La Mesa lleva a cabo una valoración material y política sobre el contenido de las iniciativas de la oposición", critican. También denuncian el abuso por parte del órgano rector a la hora de descartar propuestas por la "acumulación sistemática de iniciativas", lo que al final frena un gran número de propuestas.

El PP recuerda que Page fue el único presidente autonómico que no compareció en Cortes durante, por ejemplo, la tragedia de la Dana, los incendios o la crisis de los cribados, a diferencia de lo que sí hicieron Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León o Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía.

Todo esto provoca que se bloquee la labor de la oposición. "El presidente (Page) administra su exposición pública a través de los medios de comunicación, evitando el único espacio donde el debate se produce con réplica, sin red y en tiempo real: el Parlamento", critican desde el partido de Paco Núñez, donde exigen poner fin a este tipo de prácticas que dificultan poder fiscalizar al Ejecutivo socialista.