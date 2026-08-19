Que coman inmigrantes

Corre desde hace siglos el mito de que la reina Maria Antonieta, informada de que los campesinos no tenían pan durante una de las hambrunas del reinado de su marido, respondió: "Que coman pasteles". Una contestación que podría reflejar tanto cierta indiferencia hacia el bienestar de su pueblo como el absoluto desconocimiento de cómo funciona el mundo real. Pero no sólo no existen registros de que la futura guillotinada dijera semejante cosa, sino que la primera referencia a la frase antecede a su reinado. Que la anécdota sea falsa no implica que los columnistas no la repitamos con fruición, porque resume bien cierto tipo de actitud entre quienes tienen poder y viven aislados de la gente corriente. Y tampoco somos gente tan original.

Hemos tenido un buen ejemplo el pasado doce de agosto en la grotesca yuxtaposición de las imágenes de desesperación en Ceuta, invadida por miles de inmigrantes desde hace dos semanas, y la de medio Gobierno celebrando una fiesta privada en un observatorio para ver el eclipse. Unos ministros que se han destacado en su inacción más absoluta antes, durante y después de la invasión, pero a quienes les parece bien gastarse más de 70.000 euros en un evento privado con concierto del grupo preferido de la ministra. Pagado con nuestros impuestos, con los impuestos de los ceutíes, pero que deberían haber apoquinado de su bolsillo si tantas ganas tenían de ver el eclipse cogiditos de la mano. Y eso sin contar que tienes que llevar seguridad, cuando los ceutíes no pueden salir de sus casas con tranquilidad por temor a asaltos, agresiones o violaciones.

Mientras, lo que ha hecho y está haciendo el Gobierno va más allá de hacer demagogia, hablar mucho de extrema derecha y no hacer nada para impedir que Ceuta siga tomada por miles de inmigrantes. Es la clara actitud de alguien a quien le importa una higa que haya decenas de miles de españoles que lo están pasando realmente mal. Su actitud ha quedado ejemplificada en la reciente aparición televisiva de Barbie Gaza, que se ha grabado repartiendo dos raciones de comida a los inmigrantes y diciendo que qué pobrecitos y qué mentirosos los demás ceutíes, que ahí no pasa nada malo y que la violación diaria es propaganda, supongo. Y Free Palestina, claro. Había que verla reírse con condescendencia de una pobre señora ceutí que intentaba explicar lo que están viviendo para entender que ser de izquierdas hoy es soltar eslóganes y que te importen una higa las personas.

Hay una discusión de fondo sobre qué hacer con nuestras leyes para desincentivar la inmigración ilegal y asegurar nuestras fronteras para que esto no vuelva a ocurrir. Para empezar porque para evitar, entre otras cosas, las muertes de quienes intentan llegar a nuestro país la mejor medida es hacerles perder la esperanza de que al llegar se van a encontrar con otra cosa que no sea su expulsión inmediata. Pero Pedro Sánchez, que ha abusado del decreto ley para aprobar casi cualquier cosa, cuando tenemos una emergencia de verdad que ameritaría usarlo para expedientar la expulsión de todos y cada uno de los ilegales que han invadido Ceuta, entonces se pone tiquismiquis. Que si la ley de extranjería no nos permite echarlos, que si son menores, que si la abuela fuma, que si no me apetece. Mejor os coméis vosotros los inmigrantes, que es agosto y estamos muy ocupados marchándonos de vacaciones a la única playa realmente privada de España y yendo a ver el eclipse a vuestra costa.