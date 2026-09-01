Federico Jiménez Losantos se estrena este martes en 'El programa de Ana Rosa'

Este martes 1 de septiembre el presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, ha estrenado sección en el programa que la periodista Ana Rosa Quintana dirige en la franja matutina de Telecinco. Ha sido a las 11 de la mañana mediante una conexión en directo. El presidente de Libertad Digital tendrá un intervención semanal en el magazine.

Jiménez Losantos, que también ha comenzado este martes la temporada en esRadio, se une a la mesa de actualidad del programa en una sección conocida como La Firma, en el que colaboran otros destacados nombres del periodismo como Joaquín Manso, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos o Manuel Marín.

Con la llegada de Jiménez Losantos, el programa fortalece el análisis de la actualidad, que en estos momentos pasa por la invasión por parte de Marruecos de Ceuta. De hecho, la presentadora se desplazó este lunes hasta la ciudad autónoma para arrancar la temporada de El Programa de AR para abordar la última hora de la grave crisis nacional. Abría así la emisión: "Buenos días desde Ceuta. Desde España". Ante la ausencia del presidente del Gobierno durante todo el verano, que no ha suspendido sus vacaciones para ayudar a los ceutíes, Ana Rosa decía que Pedro Sánchez era "un presidente en bermudas": Añadía: "Sánchez ha gestionado la crisis convirtiéndose en un presidente sirena, vestido de cintura para arriba, y de cintura para abajo con bermudas y chanclas. Buceaba en el palacio de la Mareta cuando ya habían muerto alrededor de 150 personas en el mar y 70.000 migrantes habían cruzado la frontera. Cosas que pasan, según Marlaska, como la sarna y la tuberculosis, normalidad sanitaria, según la ministra de Sanidad".

En la primera intervención Jiménez Losantos ha abordado lo que está pasando en Ceuta, los planes políticos de Sánchez, su objetivo de desestabilizar el régimen monárquico o el horizonte judicial de su mujer, Begoña Gómez.

El director del programa Es la Mañana de esRadio vuelve a la televisión después de años dedicado casi exclusivamente a la radio. Este año ha estrenado un podcast de éxito en YouTube llamado Pensar la Vendée, donde denuncia distintos episodios históricos de persecución católica.