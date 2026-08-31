El error garrafal de Sánchez sobre el Rey que la SER no corrigió durante la entrevista

Pedro Sánchez se ha inventado este lunes los años que lleva Felipe VI en el trono durante su entrevista en la cadena SER y, no menos llamativo, ni Aimar Bretos ni nadie de su equipo le han corregido durante la media hora que el presidente ha seguido respondiendo preguntas. Y eso que el error no fue una simple mención aislada, porque Sánchez llega a repetirlo hasta en dos ocasiones.

"A mucha gente se le ha hecho muy larga mi presidencia, yo lo sé. Y piensan que llevo toda la vida gobernando", comienza respondiendo Sánchez cuando Bretos le pregunta si estaba sobre la mesa un viaje del Rey a Ceuta. "Yo llevo 8 años gobernando este país. Por cierto, ahí están los datos (...). El Rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido el Rey a Ceuta y a Melilla?"

En ese momento se hace un silencio visiblemente incómodo en el estudio de radio en el que Bretos parece estar valorando si está ante una pregunta retórica o si se han invertido las tornas y ahora el cuestionario lo va a dirigir el presidente. Finalmente, el periodista señala: "Nunca habíamos tenido una crisis como esta".

Pero Sánchez no está dispuesto a aceptar la patada a seguir que le plantea Bretos. "No, no, discúlpeme. Pero discúlpeme. No ha ido ninguna vez. Con administraciones del Partido Socialista y con administraciones del Partido Popular.", insiste Sánchez con las manos extendidas. Y el presentador vuelve a la carga: ¿Le consta si él quiere, como dijo Feijóo?

En ese punto, Sánchez ya ha tomado el control de la entrevista y aprovecha para descargar un visible resquemor contra el monarca y, de paso, también contra Aznar, que fue recibido en Ceuta con aplausos:

"No, no, escúcheme. Escúcheme. Yo no voy a compartir las conversaciones que tengo en los despachos con el jefe del Estado. Pero sí le digo, si yo he sido el presidente del Gobierno que ha ido en ejercicio por primera vez en la historia de la democracia a Ceuta y a Melilla, y por cierto, he ido más que estos que van ahora, que reivindican Perejil como si eso fuera, en fin, un hito histórico del que tengamos que sentirnos orgullosos".

Ya no hay ni rastro de la voz suave y aterciopelada con la que Sánchez comenzaba la entrevista. El tono condescendiente y paternalista ha tornado en el estilo chulesco que todos hemos visto ya en el mítico: "¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso".

"Reivindicando Perejil, lo que me faltaba", bufa Sánchez. "En todo caso, yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite, por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Eso es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer".

¿Y cuándo será esa visita?, pregunta Bretos. "Cuando se den las condiciones para ello", zanja Sánchez que, pese a presumir de no querer compartir sus conversaciones privadas con Felipe VI, no parece tener reparos en presumir de que Moncloa le da órdenes a Zarzuela sobre lo que el Rey debe o no debe hacer.

La entrevista se prolongó durante casi media hora más sin que Bretos ni nadie de su equipo corrigiese a Sánchez. El presidente había repetido hasta en dos ocasiones que Felipe VI lleva "más de 20 años" reinando, pese a que basta una consulta rápida para comprobar que son algo más de 12. Hubo que esperar a la tertulia posterior, ya sin Sánchez delante del micrófono, para que alguien hiciera la cuenta.