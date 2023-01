Javier Rigau, desolado en el funeral de Gina Lollobrigida

8 / 9

Dimitri Milko, nieto de Lollobrigida

Su hijo y su nieto Dimitri le hicieron la vida imposible en lo últimos años de vida. "No tengo intención de reconectarme con mi hijo y mi nieto. Lo he intentado varias veces y siempre me engañan. Sufrí mucho por esto y mi salud se resintió. Ahora he decidido seguir adelante y quiero pensar en el futuro", aseguró en una entrevista en 2017 para el semanario italiano Chi.