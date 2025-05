Donald Trump paraliza los visados a estudiantes extranjeros: "Trump va ganando la batalla a Harvard"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el pasado martes a todas las embajadas y los consulados estadounidenses paralizar la programación de nuevas entrevistas de visados para los solicitantes de visados que quieran estudiar en Estados Unidos.

De esta forma, todos los estudiantes extranjeros que tuvieran planeado realizar el próximo curso en el país norteamericano, si no habían obtenido su visado ya no pueden conseguirlo. Esta orden figura en un cable diplomático enviado a los consulados y embajadas y firmado por Marco Rubio, el secretario de Estado.

Asimismo, la administración de Trump está valorando exigir a los estudiantes extranjeros una verificación de sus redes sociales. De hecho, esta revisión ya sucedió el pasado mes de abril, ya que el Gobierno ordenó a los funcionarios inspeccionar las redes sociales de aquellos estudiantes que hubieran solicitado un visado para mudarse a Estados Unidos para estudiar. Este examen de las redes sociales también se realizaría con fines de encontrar vínculos con organizaciones terroristas o antisemitas.

Suspender los visados de forma inmediata

En este sentido, la comunicación del Gobierno de Trump dice que "con efecto inmediato, en preparación de una expansión de la revisión y verificación requeridas de redes sociales", los servicios consulares no deben añadir ninguna cita para tramitación de visados F, M y J, utilizados por estudiantes y visitantes de intercambio en el país. Por el momento, se esperan más directrices de la administración estadounidense.

Como excepción, aquellos estudiantes que ya tenían concertada una entrevista para solicitar el visado, no tendrán ningún problema en conseguirlo, según lo previsto. "Es una noticia desalentadora que crea incertidumbre" o "no sabemos cómo nos afectará a los que ya estamos aquí" han sido las reacciones de algunos estudiantes en esRadio sobre la nueva norma. Y es que, en España, cerca de 9.000 estudiantes podrían verse afectados este año.

Todo esto sucede en un escenario en el que las manifestaciones propalestinas en las universidades estadounidenses están más presentes que nunca y donde la administración de Trump mantiene un enfrentamiento directo con universidades como Harvard, a la que ha acusado públicamente de fomentar el antisemitismo –especialmente tras estas protestas propalestinas registradas en sus campus–. Mientras tanto, una jueza federal ha bloqueado como medida cautelar la orden del presidente estadounidense que prohíbe a Harvard admitir estudiantes extranjeros.

Harvard pide prudencia

"De momento va ganando Trump la batalla, pero Harvard es una institución que lleva siglos encima de la mesa y que tiene unos pilares y un arraigo en todo el mundo", ha declarado José D. Canseco –profesor de EAE Business School y CEO de ‘Executive ScaleUp’, un programa internacional que se celebrará en octubre en el campus de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts– en el programa En casa de Herrero, de esRadio.

Canseco ha señalado que desde Harvard piden "prudencia", puesto que la información varía por horas y, según él, "tenemos la sensación de que a medio o largo plazo esto quede en poco o quizás en nada".

Por otro lado, Canseco ha explicado que el programa de ‘Executive ScaleUp’ seguirá adelante: "Nosotros hemos mandado un comunicado a nuestros participantes: entran con una aceptación, no es una visa. No es un programa académico, sino ejecutivo". No obstante, "los estudiantes de universidades o grados sí que tienen un problema importante", ha concluido.