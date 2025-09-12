Arrestan al asesino de Charlie Kirk, identificado como Tyler Robinson, de 22 años

El autor del asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha sido detenido, según avanzó el presidente Donald Trump en una entrevista y confirmaron las autoridades. El detenido ha sido identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años.

Según apuntaron varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara. El testimonio de un amigo de la familia fue clave para su arresto.

El detenido fue puesto bajo custodia de la Policía local hacia las 11 de la noche del jueves, 11 de septiembre, según informaron fuentes federales al New York Times.

En rueda de prensa, el gobernador de Utah, Spencer Cox, contó que un miembro de la familia de Robinson indicó que estaba más implicado políticamente en los últimos años y cómo en una reunión familiar señaló que no le gustaba Kirk: "Estaba lleno de odio".

Además, Cox confirmó que los investigadores encontraron munición con lemas antifascistas, como "bella ciao" o "hey, fascista", como habían adelantado varios medios. En cuanto al arma, se trataba de un fusil Mauser M98.

Trump pide la pena de muerte

La identidad del sospechoso fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara durante una entrevista que había sido detenido el supuesto asesino: "Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia".

Trump explicó muy brevemente que al parecer fue el propio padre y personas "cercanas" al supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un vídeo en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

"Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: 'Tenemos que ir' (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí", indicó.

En las últimas horas, el FBI había difundido fotos del asesino y un vídeo de su huida por los tejados de la universidad de Utah donde fue alcanzado por un disparo el activista de derechas, que celebraba un acto con estudiantes.

Trump dijo que "espera" que sea condenado a muerte, ya que Kirk "era una buena persona y no se merecía esto". Trump ya anunció el jueves que le concederá a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad.