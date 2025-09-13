De "genio" a asesino: la radicalización de Tyler Robinson, el hijo del sheriff republicano que disparó a Kirk

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Tyler Robinson, de 22 años, como presunto autor del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido durante un debate en la Universidad de Utah Valley, en la ciudad de Orem. Robinson, que no era estudiante del centro y se había politizado recientemente, fue arrestado más de 30 horas después del ataque.

Charlie Kirk, estrecho aliado del presidente Donald Trump, participaba en un debate ante unas 3.000 personas cuando recibió un disparo en el cuello que le causó la muerte. Las imágenes de seguridad del campus permitieron identificar al sospechoso, que permaneció a la fuga durante más de un día antes de ser detenido.

El propio Trump anunció en una entrevista en Fox News que el sospechoso había sido arrestado. Poco después, su identidad comenzó a difundirse en redes sociales junto a fotografías de distintas etapas de su vida.

Sin afiliación política y de familia republicana

Robinson nació en St. George –Utah– y es el mayor de tres hermanos. Reside con sus padres en el condado de Washington. Aunque su familia está registrada como republicana, él no tenía afiliación política y no había votado en las últimas elecciones, según datos de este verano.

De acuerdo con declaraciones familiares recogidas por las autoridades, en los últimos meses "se había politizado" y había mencionado a Kirk en conversaciones privadas. "Hablaron de por qué no les gustaba y de los puntos de vista que tenía", explicó el gobernador Spencer Cox y añadió que, a su juicio, "Kirk estaba lleno de odio y propagaba el odio".

Finalmente, un familiar lo entregó a la policía tras la difusión de las imágenes de la cámara de seguridad el día de ataque. Trump afirmó que fue su padre quien lo hizo, aunque ni el FBI ni las autoridades locales confirmaron ese dato.

Diversas informaciones identifican a su progenitor como Matt Robinson, veterano del departamento del sheriff del condado de Washington con casi 30 años, mientras que su madre, Amber Robinson, trabaja como asistente social.

Tyler Robinson's mom, Amber Jones Robinson, quickly erased photos on her Facebook. pic.twitter.com/sUrBzJ0vTh — Alison Wattles (@AlisonWattles) September 12, 2025

Datos académicos y vida personal

Su madre difundió hace años en redes sociales los resultados de la prueba estandarizada ACT, en la que su hijo obtuvo calificaciones sobresalientes. En esa publicación, lo describió como un "genio" y aseguró que tras estos resultados sus opciones eran "infinitas", refiriéndose así a un futuro académico lleno de posibilidades.

Tyler Robinson tenía una fuerte actividad en internet y, tras el ataque, escribió en la plataforma Discord mensajes sobre el rifle utilizado y sobre las frases que había grabado en la munición. La aplicación de chat habría negado que los mensajes se hubieran recogido en su plataforma.

Un portavoz de Discord explicó a TMZ: "Durante nuestra investigación, identificamos una cuenta de Discord asociada con el sospechoso, pero no encontramos evidencia de que el sospechoso planeara este incidente o promoviera la violencia en Discord".

Según aseguró el portavoz, los mensajes formaban parte de una conversación posterior entre el compañero de cuarto de Robinson y un amigo, quienes hablaban sobre una nota que el sospechoso había dejado en otro lugar. En ese chat se hablaba de recuperar un rifle dejado en un arbusto, de balas grabadas, de haberlo envuelto en una toalla y de que contaba con una mira telescópica y era arma única, según explicó el gobernador de Utah.

Mensajes en la munición

Las balas contenían referencias a memes de internet como "Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?" en relación a un meme popular online para parodiar el roleplay furry, personas que se disfrazan de animales. Así como frases: "Si puedes leer esto, eres gay jajaja" y "Oye, fascista, ¡ Atrápalo!" acompañadas de combinaciones de comandos de videojuegos para ejecutar movimientos especiales de guerra.

También se podía leer el título de la canción 'Bella ciao', himno de la resistencia italiana contra el fascismo y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. A juicio de Spencer Cox, los mensajes en la munición constituyen una de las más claras muestras de la intención del atacante: "Creo que hablan por sí solas".

El detenido se encuentra en la cárcel del condado donde está situada la universidad. Las autoridades han confirmado que podría enfrentarse a la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk.