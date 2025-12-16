Menú
Estados Unidos

EEUU anuncia un triple ataque "letal" contra barcos, con ocho "narcoterroristas asesinados"

La presión estadounidense continúa en las inmediaciones de Venezuela. Otras tres narcolanchas han sido atacadas.

Libertad Digital
La presión estadounidense continúa en las inmediaciones de Venezuela. Otras tres narcolanchas han sido atacadas.
Ataque a narcolanchas del Ejército estadounidense. | Twitter Southcom

En medio de la creciente presión estadounidense, que mantiene un enorme despliegue cerca de Venezuela, el Mando Sur de las Fuerzas Armadas (Southcom) ha anunciado un nuevo ataque contra narcolanchas en el marco de la operación Lanza del Sur contra el narcotráfico.

El Ejército lanzó tres ataques "letales" contra tres embarcaciones: "Un total de ocho narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera", anunciaron en Twitter con imágenes de los ataques.

Relacionado

Las tres embarcaciones estaban "operadas por organizaciones terroristas", señalan días después de que el Ejército interceptara un petrolero en un golpe al mercado negro de petróleo que financia la dictadura y del anuncio de nuevas sanciones.

"La Inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y se dedicaban al narcotráfico", ha señalado el cuerpo dirigido por la cartera de Defensa de Pete Hegseth.

Temas

En Internacional

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal