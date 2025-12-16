En medio de la creciente presión estadounidense, que mantiene un enorme despliegue cerca de Venezuela, el Mando Sur de las Fuerzas Armadas (Southcom) ha anunciado un nuevo ataque contra narcolanchas en el marco de la operación Lanza del Sur contra el narcotráfico.

El Ejército lanzó tres ataques "letales" contra tres embarcaciones: "Un total de ocho narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera", anunciaron en Twitter con imágenes de los ataques.

Las tres embarcaciones estaban "operadas por organizaciones terroristas", señalan días después de que el Ejército interceptara un petrolero en un golpe al mercado negro de petróleo que financia la dictadura y del anuncio de nuevas sanciones.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

"La Inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y se dedicaban al narcotráfico", ha señalado el cuerpo dirigido por la cartera de Defensa de Pete Hegseth.