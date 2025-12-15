Álvarez de Toledo cuenta en el WSJ cómo el gobierno de Sánchez socava la restauración de la democracia en Venezuela

Pocos políticos españoles defienden la libertad en América Latina como Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, y conocen tan bien la situación en la región. Por eso Mary Anastasia O'Grady la visitó en el Congreso este mes de diciembre y firma un artículo en The Wall Street Journal en el que analiza la situación de Venezuela y la postura del Gobierno español hacia el régimen de Maduro, entre otras cuestiones.

Álvarez de Toledo afirma que, si se quiere paz en América Latina, hay que trabajar por la libertad. Conoce bien la región y habló con franqueza sobre cómo el populismo está destruyendo las instituciones democráticas en México, y cómo el Gobierno de coalición liderado por los socialistas en España socava los esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela. En un momento en que muchos países hispanoamericanos coquetean con la izquierda autoritaria, Álvarez de Toledo alerta sobre su carácter criminal.

El éxito de Madrid

Madrid, una de las ciudades con mayor crecimiento del continente, debe su éxito a políticas favorables al mercado impulsadas por el Partido Popular de la comunidad autónoma y a la llegada de miles de hispanoamericanos que huyen de la represión y la pobreza. A finales de 2023, más de un millón de latinoamericanos vivían en Madrid, incluyendo unos 184.000 venezolanos. Solo el 56% de la población regional había nacido en Madrid, como ya le había comentado a O'Grady Diego Sánchez de la Cruz, director de investigación del Instituto Juan de Mariana.

La gran migración venezolana comenzó en 2014, cuando colapsó la economía y se intensificó la represión del régimen de Nicolás Maduro. Álvarez de Toledo recordó con emoción las escenas de madres cruzando la frontera con Colombia descalzas y con sus bebés, de las que fue testigo directo. En relación a esto, citó a Giorgia Meloni: "La izquierda siempre habla del derecho a emigrar. Pero ¿y qué pasa con el derecho a no tener que emigrar?". Los venezolanos no tienen ese derecho.

España, apologista del régimen de Maduro

España podría presionar a Maduro para que abandone el poder, lo que permitiría a los venezolanos regresar a su país y reconstruir sus vidas. Pero el Gobierno socialista actúa como apologista del régimen: no ha reconocido los resultados de las elecciones de julio de 2024 con la aplastante victoria de Edmundo González, ignora el Nobel de la Paz a María Corina Machado —a la que no ha felicitado—, y Pedro Sánchez se niega a llamar "dictador" a Maduro. Además, se sospechan vínculos más allá de la ideología: el exembajador de Zapatero en Venezuela se declaró culpable de fraude fiscal en 2024 tras ocultar millones recibidos de PDVSA mediante facturas falsas.

Zapatero es conocido por tratar al régimen como igual moral que la oposición democrática y por ofrecerse a mediar en negociaciones que solo sirven para ganar tiempo. Aunque ha negado tener negocios con Caracas y se archivaron cargos penales en su contra, Álvarez de Toledo lo califica como "el principal agente internacional del régimen de Maduro". Y, cambiando de escenario, también acusa a los socialistas de abrirle la puerta a China: "España se está convirtiendo en la plataforma de China en Europa, Venezuela y Cuba".

María Corina Machado

Sobre María Corina Machado, dice Álvarez de Toledo que "siempre supo que esto no era solo una dictadura, sino una organización criminal. Y siempre tuvo claro también que la única salida era un cambio total de régimen", dice Álvarez de Toledo. Esto fue lo que la aisló durante años y la dejó "en una posición marginal, aislada, porque la gente tiende siempre, ya sabes, a negociar, transar, llegar a compromisos, y ella simplemente era de 'cero compromisos'".

Y concluye: no tiene sentido que EEUU o cualquier democracia permita que "una organización criminal con vínculos con enemigos de la libertad opere con total impunidad", concluye la diputada popular.