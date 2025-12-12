María Corina Machado, sobre el Gobierno de Pedro Sánchez: "La historia lo juzgará"

Tras la odisea de llegar desde su escondite en Venezuela hasta Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado sigue hablando de su lucha por la libertad en comparecencias y encuentros con los medios que le están permitiendo dar voz a quienes sufren la represión del corrupto régimen de Nicolás Maduro.

Este viernes, su agenda en Noruega ha continuado con un encuentro con los reyes Harald V y Sonia y el príncipe heredero Haakon, en el Palacio Real de Oslo. También ha hecho nuevas declaraciones ante los medios, que en esta ocasión han incluido una mención al Gobierno de Pedro Sánchez, que no envió representación alguna a la ceremonia y que está viviendo horas complicadas por una nueva acumulación de escándalos de corrupción, entre cuyos hilos también hay vínculos con el régimen.

"Con relación al gobierno español simplemente voy a decir que la historia juzgará, como lo hace hoy el pueblo de Venezuela, lo que ha faltado, que desde luego ha faltado", ha dicho María Corina Machado en declaraciones a COPE. La líder opositora ha señalado que sí ha habido "otros países y gobiernos en Europa que han asumido el liderazgo por la defensa del pueblo de Venezuela".

Machado ha señalado que "no es un tema de partidos, esto trasciende las diferencias de orden doctrinario o ideológico. Luchamos por la libertad, la democracia, la justicia, la verdad".

Precisamente este martes, Pedro Sánchez habla tangencialmente de Venezuela en la entrevista en L’Espresso que le nombra "personaje del año" y que su gobierno y él mismo están celebrando con entusiasmo en una nueva jornada negra para el partido y el Ejecutivo. Preguntado por la presión del Gobierno de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro y en concreto por los ataques a narcolanchas en el Caribe, Sánchez ha tachado de "inaceptables" estas operaciones. "El cuestionamiento del Derecho Internacional es, una vez más, preocupante y agrava las críticas de incoherencia de Occidente cuando se habla de dobles raseros", dice.

Añade el presidente español que "debemos encontrar vías de diálogo y una solución pacífica a esta crisis", sin salirse de la postura oficial del PSOE y de su predecesor José Luis Rodríguez Zapatero.

Sus palabras llegan un día después de que la propia María Corina Machado defendiera que lo que necesita su pueblo son "acciones" y no declaraciones, y que denunciara que su país ya está invadido, al ser preguntada por una posible intervención estadounidense y por los ataques en el Caribe.