Habla el 'equipo A' que sacó a María Corina Machado de Venezuela: "Fue peligroso, fue aterrador"

Bryan Stern, líder del grupo estadounidense especialista en rescates Grey Bull Rescue Foundation, ha narrado en medios estadounidenses, entre ellos el Wall Street Journal y en la CBS algunos detalles de la operación que permitió a María Corina Machado viajar a Noruega para celebrar su Premio Nobel de la Paz con su familia tras más de un año escondida del régimen chavista. Stern, un veterano de las fuerzas especiales estadounidenses, revela que tardaron entre 15 y 16 horas en extraer a María Corina del país y situarla en Curaçao, la isla caribeña donde la esperaba un avión privado para continuar el viaje. Y aunque por seguridad no da todos los detalles del periplo, sí revela muchos momentos clave de una operación muy compleja y que entrañó grandes riesgos para la líder de la oposición venezolana.

Según Stern, alrededor de dos docenas de personas estuvieron directamente involucradas en la operación, que primero supuso llevar a María Corina desde su escondite hasta un puerto pesquero para su salida del país en barco. El veterano cuenta que el momento en que María Corina subió a la embarcación fue uno de los más arriesgados. La salida se produjo durante la noche, "con poca luna y nubes, en la que se veía muy poco y sin luces", en medio de un mar embravecido que facilitaba que no fueran detectados por radar. Todos, cuenta, "estaban empapados hasta los huesos" tras una jornada muy dura. María Corina, no obstante, estaba "muy feliz, muy emocionada", además de "muy cansada".

Horas a la deriva

"Nadie disfrutó del viaje. Era peligroso, era aterrador", continúa. "Cuanto más oleaje, más difícil es que nos localice un radar", lo que hacía que las condiciones del mar fueran "ideales para la operación". Pero nadie, dice, querría hacerse a la mar en ese estado. The Wall Street Journal revela que María Corina y sus acompañantes pasaron varias horas a la deriva, sin opción de usar el GPS, y que tuvieron muchas dificultades para encontrarse, como estaba previsto, con una segunda embarcación que debía llevarles a la isla caribeña.

Stern minimiza el hecho de que no llegara a la ceremonia: "No se trataba de que llegara a tiempo sino de preservar la vida de una luchadora por la libertad, de una madre". Revela la impresión que le causó María Corina y la ilusión de ésta por ver a su familia. También explica que ha sido la operación más compleja en la que se ha visto involucrado, un mensaje que luego ha recalcado en redes sociales, por la importancia del personaje y por el hecho de que era la más buscada por el régimen, especialmente alerta por la presión estadounidense.

Some missions punch harder than others — and this one hit deep. Extracting María Corina Machado (@MariaCorinaYA) from Venezuela was one of the most complex, high-stakes operations I’ve ever been part of — and also one of the most meaningful. Getting María home to her children… — Bryan Stern (@TheBryanStern) December 11, 2025

La compara con una "estrella del rock" que tenía que pasar inadvertida e insiste en el "gran honor, el privilegio" de ayudarla: "Para mí realmente es una heroína". E insiste en que lo que más le impresionó de lo ocurrido no fue lo "muy peligroso" de la misión sino la propia María Corina, "una madre, una luchadora infatigable por la libertad y la democracia. Ver su valentía, su gracia, su inquebrantable resolución me recordó por qué hacemos lo que hacemos".

El papel de EEUU

Según el veterano, los detalles de la extracción se perfilaron en cuatro días aunque su grupo ya lleva meses preparándose para operaciones en Venezuela. Cuenta que además de su equipo más próximo muchos más colaboraron de algún modo en el rescate, con cuestiones logísticas o de inteligencia.

"She's the first Nobel Prize winner that we've ever rescued." An American private rescue team took 15 to 16 hours to get Venezuelan opposition leader María Corina Machado out of her country and safely on her way to Norway to collect her Nobel Peace Prize, and to be reunited with… pic.twitter.com/MxBOEK79Pj — CBS News (@CBSNews) December 12, 2025

En cuanto a quién corrió con los gastos y a si la administración Trump está detrás, Stern dice que se hizo gracias a la ayuda "de unos pocos donantes generosos", ninguno de ellos perteneciente a la administración estadounidense, que "no puso un solo penique para el rescate, al menos que yo sepa". Sí reconoció que hubo contacto con los militares estadounidenses desplegados en la zona sobre su posicionamiento y sus planes con el fin de que no fueran atacados por error.

En la entrevista, el exmilitar se pronuncia sobre la intención de María Corina Machado de regresar a su país. Él, cuenta, le pidió que no lo hiciera: "Creo que está loca. Es muy dura, la llaman mujer de hierro por eso. Se lo dije, no vuelvas". Sobre si ellos la ayudarán, cuenta que sólo tienen experiencia en operaciones de extracción.