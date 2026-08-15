Trump declarará el estrecho de Ormuz territorio de EEUU "muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes su intención de que la Administración norteamericana asuma el control total sobre una de las vías marítimas más estratégicas del mundo. En concreto, el mandatario ha asegurado que declarará el estrecho de Ormuz territorio estadounidense "muy pronto", una vez que concluya de forma definitiva el conflicto armado contra el régimen de los ayatolás. A pesar de las evidentes dificultades de las últimas semanas para que ambas partes se sienten en una mesa de negociación, Washington mantiene una postura de firmeza.

Durante un evento celebrado en la localidad de Garden City, el jefe de Estado se ha mostrado rotundo sobre el desarrollo de las operaciones militares. "Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos", ha señalado Trump. El presidente ha defendido que, en la práctica, el control norteamericano ya es un hecho debido al férreo bloqueo naval impuesto por sus fuerzas armadas en la zona. "Ningún barco pasa a menos que nosotros lo permitamos", ha sentenciado.

Por otro lado, Trump ha querido abordar una de las consecuencias económicas directas del conflicto internacional: el encarecimiento de la energía. El mandatario se ha negado de plano a pedir perdón por el aumento del precio del combustible derivado de la contienda. Fiel a su estilo directo, ha recordado la naturaleza totalitaria del enemigo al que se enfrentan las tropas estadounidenses. "Un país muy malvado no puede tener armas nucleares", ha señalado, dirigiéndose a sus votantes para que lo tengan presente cuando deban "pagar un poco más por la gasolina". "Jamás me disculparé. Hice lo correcto", ha defendido con vehemencia.

Como era previsible, la reacción de la teocracia islámica no se ha hecho esperar. El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha utilizado sus redes sociales para contestar a las advertencias de la Casa Blanca. En su mensaje, el alto cargo de Teherán ha señalado que el paso marítimo no se puede tomar con tuits, "portaaviones, decretos ni discursos electorales". Esta respuesta evidencia el enrocamiento de las autoridades iraníes frente a la superioridad militar de Occidente.

El número dos de la diplomacia iraní ha intentado proyectar una imagen de resistencia, asegurando que su país "no teme a las amenazas ni se intimida ante las demostraciones de poder". Además, ha instado a la Administración Trump a que "acepte la realidad de una vez por todas", en un ejercicio de propaganda retórica habitual en el régimen. Gharibabadi ha llegado a afirmar que Estados Unidos ha sufrido "graves derrotas estratégicas" y ha insistido en que el estrecho seguirá bajo su mando. "Mientras no acepten la realidad de la derrota y no abandonen sus ilusiones, Irán seguirá imponiendo el bloqueo", ha concluido el diplomático, prolongando así el pulso en Oriente Medio.