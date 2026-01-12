León XIV recibe en el Vaticano a María Corina Machado

La Santa Sede ha informado que el papa León XIV ha recibido en audiencia a María Corina Machado en el Vaticano, justo nueve días después de la salida del país de Nicolás Maduro.

El encuentro entre la Premio Nobel de la Paz y el Santo Padre se ha producido antes de que Machado se reúna con el presidente de EEUU, tal y como informó Trump el pasado jueves. Una reunión en la que se espera abordar el futuro del país así como la captura del presidente de Venezuela y su esposa.

Desde que se produjeron los ataques a la capital venezolana, León XIV ha mostrado su cercanía al pueblo de Venezuela. Que el Vaticano lo haya hecho público, es sin duda un gesto de apoyo muy relevante y una señal de respaldo a la Premio Nobel.

En el Ángelus del domingo 4 de enero, se refirió a los últimos acontecimientos que se han desencadenado en el país pidiendo el cese de la violencia y el respeto a la soberanía del pueblo venezolano: "El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho, inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica", aseguraba el papa.