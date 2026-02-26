El Gobierno oculta al Congreso el acuerdo con Gibraltar que Bruselas publica poco antes de su entrada en vigor

El texto jurídico del Tratado entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar se hará público este jueves. El documento será publicado por la Comisión Europea, quien ha sido la negociadora oficial del documento con el Gobierno de Londres y lo hace a mes y medio de su entrada en vigor, el próximo 10 de abril. Sin embargo, el Gobierno no lo ha llevado al Congreso ni tampoco está previsto que se debata sobre ello en las Cortes.

Existen diferencias sobre la información que se conoce sobre el documento a uno y otro lado de la Verja. Por un lado, en Gibraltar, el texto fue aprobado hace más de un mes por el Gobierno de Fabian Picardo, aportando una copia a la oposición y manteniendo sesiones informativas con los sectores implicados. Por otro lado, en España, el contenido que afecta a la economía de todo el Campo de Gibraltar, implicando a distintos ministerios - Exteriores, Interior, Hacienda, Transportes y Defensa - se mantiene desconocido.

El tratado fue discutido entre el Ejecutivo británico y España durante seis reuniones, algunas de las cuales llegaron a superar las tres horas de duración, para terminar aprobando el texto en suelo español de manera definitiva el 19 de enero. Desde ese momento, el partido socialdemócrata de Gibraltar ha mostrado su contrariedad y ha mantenido que Londres ha "cedido demasiado" ante las exigencias de España.

Falta de información

En cambio, en territorio español se denuncia el ocultismo del Gobierno de Pedro Sánchez. En septiembre de 2025, el consejero de la Presidencia en Andalucía, Antonio Sanz, habló sobre la falta de transparencia: "El Estatuto de Autonomía dice que la Junta de Andalucía tiene que ser informada, en todo caso, de este tipo de convenios internacionales, y eso no ha ocurrido".

Asimismo, reclamó una reunión para saber más información de la que ya se conocía por los periódicos y reprochó a Albares que "solo le interesaba la foto de supresión de la Verja".

Durante el día de ayer, el alcalde de Algeciras y senador por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha criticado que la ciudadanía del Campo de Gibraltar sepa del contenido del acuerdo alcanzado entre la UE, España y el Reino Unido sobre el Peñón "con cuentagotas y a través de terceros", mientras que "los legítimos representantes de los campogibraltareños carecemos de cualquier tipo de información al respecto".

Además, criticó que "a menos de 24 horas de que la CE dé a conocer el contenido íntegro", los alcaldes de la comarca no hubiesen recibido "ninguna información oficial por parte del Gobierno de España". Estas declaraciones se produjeron después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español asegurase que el texto se publicará en la web de la Comisión Europea y estará "al alcance de cualquiera que quiera descargarlo", remitiendo así a los afectados a una publicación general sin entrar en detalles.

Incluso, Albares llegó a manifestar en octubre de 2025 que se ponía "en el centro el bienestar de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y consolida un espacio de oportunidades, seguridad y futuro compartido" para presumir del "acuerdo histórico" conseguido. No se conoció más información al respecto y el PP denunció haber conocido el pacto "por las redes sociales".

El acuerdo alcanzado en relación a Gibraltar es un acuerdo histórico, que supondrá la caída de la verja. Pone en el centro el bienestar de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y consolida un espacio de oportunidades, seguridad y futuro compartido. En el @Congreso_Es pic.twitter.com/XjU4pTph5s — José Manuel Albares (@jmalbares) October 8, 2025

En el día que se conocerá el texto, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también ha señalado estar a la espera de "conocer la letra pequeña del acuerdo" y ha emplazado a que se ponga así fin a la "verja invisible" de la fiscalidad.

Algunos datos conocidos

Según la prensa de La Roca, el acuerdo relativo a Gibraltar establece en su artículo 2 que ninguna de las partes "establecerá base para afirmar o negar la soberanía" sobre el territorio. La cláusula delimita el alcance del texto y deja fuera cualquier efecto jurídico sobre la disputa histórica.

La Verja desaparecerá y se implantará un sistema de "doble entrada" en el puerto y el aeropuerto, con agentes gibraltareños y guardias fronterizos españoles. El objetivo es integrar estos puntos en el espacio Schengen. La oposición en la colonia británica rechaza que los agentes españoles puedan "realizar arrestos u otras medidas coercitivas" en esas áreas.

Los militares británicos podrán entrar y salir de Gibraltar y del espacio Schengen sin pasaporte, visado ni controles. El Reino Unido mantendrá el control exclusivo de la base naval y del aeródromo militar. El modelo previsto es una unión aduanera "a medida con la UE", con libre circulación de mercancías con España. Se implantará un impuesto sobre transacciones del 15%, que subirá al 17% en 2028.

Desaparecerán los beneficios fiscales en tabaco y alcohol y se aplicarán los tipos mínimos de la Unión Europea. Gibraltar quedará además bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La decisión

La primera semana de marzo Gibraltar debatirá una moción para pedir al Reino Unido que ratifique el acuerdo. En Westminster, el tratado seguirá el procedimiento de la reforma constitucional de 2010, que ofrece 21 días hábiles para el escrutinio.

Por otro lado, la Eurocámara necesita acceder al texto antes del pleno del 9 al 12 de marzo en Estrasburgo. Si no, la última ventana sería el minipleno del 25 y 26 de marzo en Bruselas.