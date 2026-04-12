Vuelco histórico en Hungría: el conservador Magyar arrasa y arrebata el poder a Viktor Orbán

El partido Tisza-Partido Respeto y Libertad, liderado por el conservador Péter Magyar, se sitúa como la fuerza más votada en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría, con un 90% del escrutinio.

Los datos publicados por la Oficina Nacional Electoral apuntan a que Tisza obtendría 136 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro, frente a los 56 de Fidesz-Unión Cívica Húngara, la formación del primer ministro Viktor Orbán. Este resultado permitiría al partido impulsar reformas legales de alcance, al superar el umbral necesario para una mayoría cualificada.

En segunda posición se sitúa Fidesz, que junto a su socio, el Partido Popular Demócrata Cristiano (KDNP), quedaría lejos de la mayoría parlamentaria. Por su parte, el Movimiento Nuestra Patria obtendría representación, aunque sin capacidad de alterar el equilibrio de fuerzas. Ninguna otra formación lograría escaños según estos resultados.

Reparto de voto y sistema electoral

El sistema combina la elección proporcional por listas con circunscripciones individuales, lo que puede modificar el reparto final de escaños una vez concluido el escrutinio completo. Tras conocerse los primeros datos, Péter Magyar ha publicado un breve mensaje en redes sociales: "Gracias, Hungría".

Köszönjük Magyarország! — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 12, 2026

Tanto Tisza como Fidesz han señalado la existencia de denuncias de fraude electoral durante la jornada. Uno de los elementos más destacados de la jornada ha sido la alta participación. Según los datos oficiales, hasta las 18:30 horas —media hora antes del cierre de los colegios electorales— había votado el 77,8% del censo, un récord en el país.

Prime Minister Viktor Orbán has just called to congratulate us on our victory. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 12, 2026

El ganador ha asegurado que Orbán le ha felicitado por su victoria en una llamada telefónica, según ha publicado en sus redes sociales: "El primer ministro Viktor Orbán acaba de llamarnos para felicitarnos por nuestra victoria".

Ma este Európa szíve erősebben dobog Magyarországon. Europe’s heart is beating stronger in Hungary tonight. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

La presidenta de la Comisión Europea no ha tardado en posicionarse y ha publicado en su cuenta de X el siguiente mensaje: "Esta noche, el corazón de Europa late con más fuerza en Hungría".