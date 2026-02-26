El primer ministro húngaro, Viktor Orban, acusó este jueves al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de intentar arrastrar a Hungría a la guerra de Ucrania con Rusia, con el respaldo de Unión Europea y de la oposición húngara.

En una carta abierta, Orban reprochó a Zelenski que, "durante cuatro años", haya trabajado para forzar la implicación de Hungría en el conflicto, apoyado por Bruselas y por sus adversarios políticos internos. El dirigente magiar insistió en que su Gobierno no financiará el esfuerzo bélico ni aceptará un encarecimiento adicional de la energía, y exigió la reapertura del oleoducto Druzhba para garantizar el suministro.

Según el jefe del Ejecutivo húngaro, las acciones de Kiev "van en contra de los intereses de Hungría y ponen en peligro el abastecimiento seguro y asequible para las familias húngaras". Orban defendió que su país no es responsable de la situación de Ucrania y, aunque expresó simpatía por su población, reiteró que Budapest no participará en la guerra. "Reabran de inmediato el oleoducto y absténganse de cualquier otro ataque contra nuestra seguridad energética. ¡Más respeto para Hungría!", concluyó.

Hungría y Eslovaquia dependen en gran medida del crudo ruso transportado a través del oleoducto Druzhba. Ambos gobiernos acusan a Kiev de interrumpir el suministro por motivos políticos y han respondido suspendiendo las exportaciones de diésel a Ucrania. Bratislava ha ido más allá y ha anunciado el fin de los envíos de electricidad de emergencia destinados a estabilizar la red ucraniana, cuya infraestructura energética sufre ataques continuados por parte de Rusia.

Escenario incierto para Orban en las elecciones

Orban —considerado el principal aliado de Moscú en la UE— sostiene además que Zelenski, Bruselas y la oposición húngara coordinan esfuerzos para impulsar un Ejecutivo proucraniano en Budapest.

Estas acusaciones contra Zelenski se producen a pocas semanas de las elecciones generales del 12 de abril, cuando las encuestas apuntan a un escenario incierto para el partido gobernante Fidesz tras 16 años de mayorías de dos tercios. El partido Tisza, liderado por el conservador disidente Péter Magyar, encabeza algunos sondeos con ventajas que alcanzan los 20 puntos porcentuales.

Tercer grupo en el PE y aliado de Abascal

Si esto se produjese, Santiago Abascal perdería a su máximo aliado estratégico en Europa. Ambos líderes se presentan, a día de hoy, como los principales arquitectos de un nuevo bloque soberanista en la Unión Europea. El hito más significativo de su relación se produjo en julio de 2024, cuando Vox decidió abandonar el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) —liderado por Giorgia Meloni— para unirse a Patriotas por Europa, el nuevo grupo impulsado por Orban del que Abascal fue nombrado presidente, que se convirtió, de hecho, en el tercer grupo en la Eurocámara.

Además de la afinidad ideológica y estratégica, existen vínculos financieros entre Vox y Orban, ya que el partido de Santiago Abascal habría recurrido a préstamos de entidades húngaras vinculadas al entorno del presidente húngaro para financiar sus campañas electorales.