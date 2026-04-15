¿Quién era el Tezanos de Orbán?

El vuelco histórico que se ha producido en Hungría el pasado 12 de abril vino precedido por una serie de vaticinios realizados por encuestadoras independientes que ya desde meses antes, y sobre todo desde principios de año, anticipaban una ventaja muy holgada de Péter Magyar sobre Viktor Orbán.

No obstante, hubo otras empresas de encuestas progubernamentales que, contra viento y marea, mantuvieron en cabeza a Orbán en los sondeos, y pudimos asistir durante semanas a una auténtica guerra de sondeos y de nervios. Muy en la línea con lo que hace aquí en España el CIS de Tezanos, como ya señalamos, estas empresas actuaron más como herramientas de "propaganda de movilización" que como institutos de estadística.

No obstante, hay que señalar que en Hungría no existe un Centro de Investigaciones Sociológicas como el de José Félix Tezanos que, además de hacer estudios sociológicos, haga encuestas.

La Oficina Central de Estadística (KSH) húngara es una institución pública de datos, que investiga cuestiones demográficas, económicas, sociales y de salud. Sería el equivalente al INE (Instituto Nacional de Estadística) español, pero no realiza encuestas de intención de voto ni barómetros sobre la popularidad de los líderes políticos. En Hungría, el Estado no gasta dinero público en medir oficialmente quién ganaría las elecciones a través de su instituto de estadística, pero sí cuenta con empresas encuestadoras privadas afines al Ejecutivo que realizan una función parecida a la del CIS de Tezanos en España a la hora de crear tendencias de voto y tratar de movilizar al electorado.

También existen think tanks "cercanos" al Gobierno —bien regados con fondos públicos— y centros de pensamiento que actúan como consultores del Gobierno que publican encuestas con mucha frecuencia. Aunque son privados, su vinculación con el Estado es muy estrecha. El más veterano es el Századvég, que funciona como cerebro estratégico del Fidesz y publica regularmente encuestas de una gran influencia. Otro actor fundamental es el Nézőpont Intézet, que publicaba sondeos muy favorables a los intereses de Orbán.

La enorme brecha entre sondeos

Cuando a finales de febrero los sondeos independientes como los de Medián Közvélemény o 21 Kutatóközpont, otorgaban a Péter Magyar hasta un 55% de la intención de voto frente a un 35% para el Fidesz de Orbán, y detectaban que el votante de izquierda y el liberal estarían agrupando su voto en torno a Magyar como "voto útil" para desalojar a Orbán del poder, las encuestadoras progubernamentales ofrecían un panorama radicalmente distinto.

Tanto Nézőpont como el Centro de Derechos Fundamentales —think tank privado que recibía una financiación masiva a través de fundaciones estatales húngaras— situaban a Orbán por delante, con un apoyo estable en torno al 45-49% de los votos, y a Tisza en torno al 37-40%, destacando la mayor capacidad de Fidesz para movilizar en las zonas rurales, algo que los sondeos telefónicos estaban infravalorando, decían.

Visto el resultado final del 12 de abril, puede afirmarse que el error cometido por estas casas de encuestas es incluso mayor al cometido elección tras elección por el CIS de Tezanos.