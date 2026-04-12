Quién es Peter Magyar, el conservador que ha echado a Orban del poder

El jurista de 45 años Péter Magyar se ha erigido como el ganador de las elecciones legislativas en el país centroeuropeo. Su irrupción en el panorama político ha sido meteórica, pasando de ser un completo desconocido a principios de año a liderar las encuestas gracias a su profundo conocimiento interno del sistema creado por el partido gobernante Fidesz.

Magyar ha cimentado su éxito presentándose como un líder conservador, defensor de la familia y la nación, así como de las raíces cristianas de su sociedad.

El punto de inflexión que propició su ruptura con el entorno gubernamental fue un escándalo vinculado a un indulto concedido a un condenado por encubrir delitos de pederastia. Esta grave crisis institucional forzó dimisiones de altos cargos, incluyendo la de la entonces presidenta de la República, Katalin Novák, y la de la exmujer del propio Magyar, Judit Varga, quien ejercía como ministra de Justicia.

Su nueva etapa

Tras abandonar las filas de Fidesz, el dirigente asumió el liderazgo de una formación hasta entonces marginal, renombrada bajo las siglas de Tisza, que se traduce como Respeto y Libertad. Se dio a conocer en los recientes comicios comunitarios, donde la plataforma obtuvo cerca del 30 % de los sufragios y siete escaños, integrándose de inmediato en el Partido Popular Europeo.

Durante la campaña, el futuro jefe del Ejecutivo ha centrado su mensaje en el elevado coste de la vida y el deterioro de servicios públicos esenciales como la sanidad. Ha mantenido una firme posición contra la inmigración ilegal.

En el ámbito internacional, su promesa estrella es restablecer la confianza con las instituciones comunitarias. Para ello, ha anunciado su intención de integrar inmediatamente a su nación en la Fiscalía Europea, un paso clave para investigar el destino de los fondos públicos y combatir la presunta corrupción sistémica.

Finalmente, el líder de Tisza ha escenificado un rotundo giro geopolítico respecto a la política exterior de la última década. En sus intervenciones, Magyar ha subrayado de forma tajante que el futuro de sus compatriotas pasa por la "Comunidad Europea, la OTAN y Occidente", enviando un claro mensaje de distanciamiento a Moscú y prometiendo una victoria electoral que, en sus propias palabras, "se verá también en el Kremlin".