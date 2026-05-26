Moscú insta a Marco Rubio a evacuar a su personal de Kiev

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha comunicado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que Washington debería evacuar a su personal diplomático de Kiev, en lo que parecen los prolegómenos de un nuevo ataque ruso con misiles contra la ciudad.

Según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores ruso, Lavrov informó a la parte estadounidense "por orden del presidente ruso, Vladímir Putin" de que las Fuerzas Armadas rusas están llevando a cabo ataques "sistemáticos y constantes" contra instalaciones utilizadas por el Ejército ucraniano y contra "centros de toma de decisiones" en Kiev.

En la conversación con Rubio, Lavrov justificó las operaciones militares como respuesta a lo que Rusia califica de "ataques terroristas" del Gobierno ucraniano contra civiles y objetivos civiles en territorio ruso. El Ministerio de Exteriores ruso sostiene que estos ataques forman parte de una campaña militar dirigida específicamente contra infraestructuras relacionadas con las Fuerzas Armadas de Ucrania en la capital.

Lavrov hizo referencia además a una recomendación publicada este mismo lunes por Moscú en la que instaba a Estados Unidos y a otros países con representación diplomática en Kiev a evacuar a su personal.

El ministro se ha referido además a los acuerdos alcanzados en agosto de 2025 entre Putin y Donald Trump, y ha lamentado que los descarados esfuerzos de las élites europeas y del régimen de Kiev estén socavando estos acuerdos, que abrieron el camino a una solución sostenible a largo plazo basada en un equilibrio de intereses.

Conversación sobre Ucrania, Irán y Cuba

Además de la guerra en Ucrania, Lavrov y Rubio abordaron otros asuntos internacionales durante la conversación telefónica. Según Moscú, ambos trataron "la crisis en el estrecho de Ormuz" y "la situación en torno a Cuba".

El Ministerio ruso indicó también que las dos partes reafirmaron su intención de continuar trabajando para normalizar las condiciones de funcionamiento de las misiones diplomáticas de ambos países.

🇷🇺🇺🇸📞 On May 25, Russia's FM #Lavrov & US Secretary of State @SecRubio spoke over the phone Lavrov officially conveyed to the US: in response to the Kiev regime’s continued terrorist attacks, Russian Armed Forces are launching systematic strikes on Kievhttps://t.co/kCqkcxjO71 pic.twitter.com/ehUoTuCCNi — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 25, 2026

"Confirmaron su compromiso mutuo, a pesar de las diferencias conocidas, de intensificar los esfuerzos para normalizar las condiciones de trabajo de las misiones diplomáticas rusas y estadounidenses en el territorio del otro", señala el comunicado ruso.

Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU confirmó la conversación entre Rubio y Lavrov en una breve nota oficial. Washington señaló únicamente que ambos responsables "intercambiaron puntos de vista sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, las relaciones bilaterales y la situación en Irán", sin mencionar nada más.

Cabe recordar que Estados Unidos mantiene desde hace meses contactos diplomáticos con Rusia y Ucrania para intentar impulsar una negociación que permita poner fin al conflicto iniciado tras la invasión ordenada por Putin en febrero de 2022.