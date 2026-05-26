EEUU realiza "ataques defensivos" en el sur de Irán

"Las fuerzas de EEUU llevaron a cabo ataques de autodefensa en el sur de Irán hoy para proteger a nuestras tropas de las amenazas representadas por las fuerzas iraníes", ha anunciado el capitán Tim Hawkins, portavoz del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), en declaraciones a la cadena Fox.
"Los objetivos incluyeron sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas", ha explicado. "El Comando Central de EEUU continúa defendiendo a nuestras fuerzas mientras ejerce moderación durante el alto el fuego en curso", ha destacado el portavoz del Centcom.
El Ejército estadounidense niega por tanto que estos ataques supongan una violación de la tregua pactada el pasado 8 de abril con Teherán y que posteriormente fue prorrogada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Habrían sido eliminados dos barcos iraníes que "fueron sorprendidos colocando minas en el Estrecho de Ormuz".
2 Iranian boats were caught laying mines in the Strait of Hormuz, senior US official tells me. The US military eliminated both IRGC vessels and also struck at a SAM (surface to air missile) site in Bandar Abbas that was… https://t.co/ew89rCfL5J— Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) May 25, 2026
Esa es la información compartida por la corresponsal de la mencionada cadena Jennifer Griffin. "Me dice un alto funcionario de EEUU que el Ejército eliminó ambas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria Iraní y también atacó un sitio SAM (misil tierra-aire) en Bandar Abbás que estaba apuntando a aviones de guerra estadounidenses", ha añadido.
No obstante, los ataques –de naturaleza defensiva, insisten sus fuentes– habrían "terminado por ahora". Las autoridades iraníes no se han manifestado hasta el momento sobre este asunto, aunque la agencia estatal de noticias IRNA sí ha informado acerca de las explosiones que se han escuchado en la ciudad de Bandar Abbás.
El mensaje de Trump
Cabe la posibilidad de que el post que Trump ha compartido este lunes con la imagen de un bombardero, con la leyenda "¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN A ESTE ASUNTO!" en la munición, tuviera que ver con el ataque a los barcos que colocaban minas y la base que apuntaba a los aviones de su Ejército.
JUST NOW: President Trump posts a picture of a bomb under a fighter jet with the words, "THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO THIS MATTER!" 👀
While Iranian President Masoud Pezeshkian responded on state television by pleading that his country is "not seeking nuclear weapons," the… pic.twitter.com/CXcdVBM63u— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 24, 2026
Lo publicó después de un comunicado en el que explicaba que las negociaciones con el régimen iraní seguían avanzando de una "manera profesional y productiva" aunque había pedido a la delegación estadounidense que no se precipitase. "El tiempo está de nuestro lado", señaló el mandatario norteamericano.
¿Hay acuerdo sobre el polvo nuclear?
En la última declaración en Truth Social, Trump ha asegurado que el uranio enriquecido, al que le gusta denominar como "polvo nuclear", será enviado directamente a Estados Unidos para su destrucción o destruido en Irán bajo estricta supervisión internacional. Está por ver si es un recordatorio de la línea roja de Washington o es fruto del acuerdo con Teherán.
NOW: President Trump has issued a strict nuclear disarmament ultimatum to Tehran, calling for full elimination of Iran's entire enriched uranium stockpile !!
In the latest Truth Social statement, President Trump drew a definitive red line, ordering that the "nuclear dust" must… pic.twitter.com/LXjn3AQXWI— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 25, 2026
La situación requiere, ha dicho, que "la Comisión de Energía Atómica, o una autoridad global similar, verifique y certifique la destrucción total del material fisible". "No más promesas vacías, no más dilaciones diplomáticas interminables", ha aseverado el presidente estadounidense. Ya señaló este lunes que no está dispuesto a cometer los errores de Obama en este asunto.