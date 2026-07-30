El creador de Telegram, declarado en busca y captura en Rusia

Pável Dúrov, fundador del servicio de mensajería Telegram, ha sido declarado este miércoles en búsqueda y captura por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, tras iniciar una causa en su contra por cooperación con el terrorismo. "Dúrov ha sido acusado de colaborar con actividades terroristas. Ha sido declarado en búsqueda internacional", explicó el FSB en una nota publicada en su portal oficial.

Tal y como aseguró el abogado Vladímir Zherebenkov a la agencia rusa TASS, se trata de una acusación por la que podría ser condenado a cadena perpetua. Indicó además que Pável Dúrov podría ser arrestado en ausencia en Rusia, tras lo que Rusia debería buscar su extradición vía Interpol.

De este modo, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia afirmó que Telegram "no eliminó numerosos canales, chats y bots de la aplicación utilizados activamente por las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas para organizar y coordinar sabotajes y atentados terroristas, asesinatos en masa y fraude cibernético en Rusia". Algo que, aseguran, "ha provocado numerosas víctimas, incluyendo a mujeres y menores de edad, además de miles de millones de dólares en daños materiales".

El FSB indicó que agentes de inteligencia ucraniana se hacían pasar por chicas que, por medio de engaños, recibían transferencias de sus víctimas; después, las extorsionaban acusándolas de enviar dinero al enemigo, con el objetivo de implicarlas en ataques contra agentes, incendios contra instalaciones de transporte, energía, comunicaciones e instituciones bancarias. Asimismo, obligaban a sus víctimas a actuar de mensajero en estafas a otras víctimas.

La institución rusa asegura que en el último año detuvo a 46 personas con edades comprendidas entre los 18 y 22 años tras acceder al chatbot de Telegram Daivinchik/Leo, un supuesto chat de citas, pero por el que resultaron implicados en actividades de sabotaje y terrorismo.

De este modo, Telegram y WhatsApp fueron bloqueados en Rusia tras ser acusados de incumplir las leyes del país y no eliminar contenidos prohibidos. Debido a este hecho, los rusos emplean la VPN para poder acceder a ellas, la cual permite saltarse las restricciones. El servicio de mensajería operativo en Rusia es MAX, el cual según estadísticas oficiales tiene más de 86 millones de usuarios en el país.