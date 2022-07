Castillo cumple un año en la presidencia de Perú: ¿Por qué sigue en el poder?

Los numerosos escándalos relacionados a su familia y las diversas investigaciones, tanto periodísticas como de la Fiscalía, han convertido a Pedro Castillo en uno de los presidentes más inestables de las últimas décadas, tanto en lo político como en lo judicial.

Con este panorama, y vistos los antecedentes de destituciones presidenciales en Perú, lo normal sería que Castillo, se viera obligado a dimitir o enfrentara un proceso de destitución por parte del Congreso. En los últimos años ocurrió dos veces con Pedro Pablo Kuczynski, aunque él renunció antes de que ocurriera, y con Martín Vizcarra. Sin embargo, esto en Perú no ha ocurrido con el actual presidente pese a dos intentos de vacancia infructuosos lanzados desde la oposición y que se quedan lejos de los 87 votos necesarios.

Para muchos, la salida de Castillo solo podría ser posible, ante la incapacidad de que ocurra en el Congreso, con una multitudinaria movilización ciudadana en las calles, tal y como ya ha tenido el país en el pasado. En estos meses, solo se han visto algunas marchas que no han logrado el efecto deseado. También se pide una constante presión por parte de los grupos opositores.

La indignación de los ciudadanos crece cuando se comprueban coincidencias entra la izquierda radical en el Congreso, representada por el partido marxista leninista Perú Libre, liderada por Waldemar Cerrón, hermano del fundador Vladimir Cerrón, y algunos partidos de oposición. Muchos de ellos parecen preferir su permanencia en el Legislativo ya que, en caso de destitución del presidente, lo que vendría sería posiblemente la convocatoria de unas elecciones generales, ya que la vicepresidenta, Dina Boluarte, enfrenta una denuncia constitucional que podría apartarla del cargo. En caso de nuevas elecciones, presidenciales y legislativas, los actuales parlamentarios no podrían volverse a presentar ante la imposibilidad de hacerlo por las normas electorales.

En los últimos meses, varios de los principales proyectos de ley han sido votados tanto por Perú Libre como por los partidos de derecha como el fujimorista Fuerza Popular y Renovación Popular: por ejemplo, en contra de importantes reformas ya iniciadas como la relacionada con la educación superior o la del transporte público. En ambos casos, sus avances han sido neutralizados.

Existen otros casos donde ambos partidos también se han apañado: hace unos meses, ante la posible censura del entonces ministro de Salud, Hernán Condori, investigado y promotor de la "pseudociencia", algunos líderes de la derecha llegaron incluso a permitirle seguir en el puesto para "evaluar" su trabajo pese a las numerosas denuncias contra él y las evidencias de que apostaba por un tipo de medicina alternativa en plena crisis por la pandemia. Afortunadamente, fue censurado después.

🔴 Jorge Montoya tildó de "satisfactorias" las respuestas de Hernán Condori en interpelación en el Congresohttps://t.co/gkzFHUMDKF — RPP Noticias (@RPPNoticias) March 16, 2022

Otro caso fue el escándalo de un congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, que se vio sorprendido en la playa mientras participaba en una comisión del Congreso.

Durante sesión de la comisión de Producción se ve al congresista Nano Guerra García al parecer en una playa o piscina.. @RPPNoticias pic.twitter.com/bgY7vqWm2I — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) June 28, 2022

Pese a las críticas de la opinión pública, el líder de la bancada de Perú Libre lo apañó diciendo "para mí está cumpliendo su trabajo".

#EnVivo| Congresista Waldemar Cerrón se pronuncia sobre situación de Hernando Guerra-García: "Para mí está cumpliendo su trabajo, porque está respondiendo desde el tema virtual". ►https://t.co/cqkC2uLCIX pic.twitter.com/NnYRDtQClZ — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) June 28, 2022

Por su parte, Edgar Tello, congresista del Bloque Magisterial, un grupo que proviene de Perú Libre y alejado de Cerrón, también justificó a Guerra García y señaló que "los congresistas también son seres humanos". Como era esperar el Congreso, no tomó ninguna decisión respecto a este episodio.

[28/06/22 11:26 p.m.] Edgar Tello sobre Guerra García: "Los congresistas también son seres humanos"https://t.co/n9El9T2la9 — Canal N (@canalN_) June 29, 2022

La opinión pública peruana no ha dejado de criticar no solo a Castillo sino también a una oposición que no parece, o no quiere, encontrar las fórmulas para alejarlo del poder. Abogados constitucionalistas y otros políticos incluso han dado alternativas que pueden darse desde el Congreso, pero por ahora algunos congresistas no parecen dispuestos a iniciar esos procesos.

A puertas de cumplir un año al frente del país, la situación de Castillo es insostenible y desde diferentes organizaciones y sectores del país piden que este 28 de julio, día en el que dará un discurso al país, anuncie el adelanto de elecciones o su renuncia como jefe de Estado, algo que por el momento parece poco probable.