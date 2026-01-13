El chavismo cuida su discurso para "ocultar" las coordinaciones con Washington

No hay duda de que la situación en Venezuela ha cambiado y que la captura del dictador Nicolás Maduro ha trastocado los planes del régimen chavista, ahora encabezado por Delcy Rodríguez y con los principales colaboradores del chavismo a su lado, especialmente lo más destacados como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Sin embargo, lo que también parece evidente es que los contactos de la Administración Trump con el ejecutivo venezolano han impulsado una serie de acciones en poco más de una semana. Un claro ejemplo es la excarcelación de decenas de presos políticos detenidos por la dictadura en los últimos años.

Pero lo que no quiere admitir el chavismo -o tal vez no puede-, sobre todo ante los que aún siguen apoyando al régimen en el país, es que responde a ciertas exigencias Washington, de ahí las palabras tan amables de un Trump que parece satisfecho con esa nueva relación. Es por eso que algunas de las autoridades chavistas han declarado que seguirán presionando para que Maduro vuelva a tierras venezolanas junto a su mujer Cilia Flores, hoy en una prisión de Nueva York a la espera de nuevas audiencias judiciales, además de mantener el mismo discurso virulento que caracteriza a los chavistas en el poder.

Este mismo lunes, Delcy Rodriguez afirmó que "ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela" y aseguró que "aquí hay un gobierno que manda en Venezuela". Además, calificó como "rehén" a Maduro y aclaró que "avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela".

Delcy Rodríguez dijo que en Venezuela hay un gobierno en ejercicio, una presidenta encargada y que Nicolás Maduro es un "rehén" en EE. UU.

Asimismo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que las conversaciones para la reapertura de las embajadas de Venezuela y EEUU están realmente destinadas para proteger a Maduro y su esposa: "Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia".

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, aseguró que las gestiones para que se retomen funciones de las Embajadas venezolanas en Estados Unidos y las estadounidenses en Venezuela tienen como objetivo proteger a Nicolás Maduro. "Eso nos va a…"

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, llamó a la "unidad y a la serenidad" dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en un mensaje publicado en Instagram: "En nada ayuda a la paz hoy la intriga; en nada ayuda a la paz hoy el sectarismo, y en nada ayuda a la paz la polarización estéril ¡Es el momento de la unidad nacional y de la consciencia histórica!"